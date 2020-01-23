В Крыму назвали "поход" Чубарова тактикой смелого зайца

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Действия анонсировавшего "марш" на Крым бывшего украинского депутата Действия анонсировавшего "марш" на Крым бывшего украинского депутата Рефата Чубарова напоминают тактику под названием "смелый заяц", она направлена на привлечение финансирования, заявил глава комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк.

Ранее экс-депутат Верховной Рады, глава признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая. По его словам, в пешем марше на полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти члены организации, а также народные депутаты и "западные партнеры". При этом бывший депутат не исключил силовой сценарий развития событий, связанный с прорывом через границу.

"Ведь периодически украинским туристам мешали приезду в Крым – то создавали пробки, то закрывали посты, обещали ввести уголовное преследование… Мы всем рады, но каждый год что-то происходит. И потом, если этот "марш" будет медленно идти по территории Украины, то может быть затруднена работа одного (из трех) пунктов пропуска. Остальные будут работать. Никаких оснований для срыва курортного сезона нет вообще", - сказал РИА Новости Черняк, отвечая на вопрос, может ли помешать анонсированная акция поездке в Крым на отдых туристов из Украины.

Он добавил, что основной поток туристов в Крым составляют граждане России и других стран, которые приезжают на полуостров не через пункты пропуска на границе с Украиной. Черняк также усомнился в реализации плана Чубаровым, добавив, что громкие анонсы нужны для привлечения финансовых ресурсов.

"Это тактика под названием "смелый заяц" - сейчас стоять и кричать, чтобы ему дали денег", - сказал депутат.