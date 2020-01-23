В Крыму назвали "поход" Чубарова тактикой смелого зайца

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Действия анонсировавшего "марш" на Крым бывшего украинского депутата Рефата Чубарова напоминают тактику под названием "смелый заяц", она направлена на привлечение финансирования, заявил глава комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк.
Ранее экс-депутат Верховной Рады, глава признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая. По его словам, в пешем марше на полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти члены организации, а также народные депутаты и "западные партнеры". При этом бывший депутат не исключил силовой сценарий развития событий, связанный с прорывом через границу.
"Ведь периодически украинским туристам мешали приезду в Крым – то создавали пробки, то закрывали посты, обещали ввести уголовное преследование… Мы всем рады, но каждый год что-то происходит. И потом, если этот "марш" будет медленно идти по территории Украины, то может быть затруднена работа одного (из трех) пунктов пропуска. Остальные будут работать. Никаких оснований для срыва курортного сезона нет вообще", - сказал РИА Новости Черняк, отвечая на вопрос, может ли помешать анонсированная акция поездке в Крым на отдых туристов из Украины.
Он добавил, что основной поток туристов в Крым составляют граждане России и других стран, которые приезжают на полуостров не через пункты пропуска на границе с Украиной. Черняк также усомнился в реализации плана Чубаровым, добавив, что громкие анонсы нужны для привлечения финансовых ресурсов.
"Это тактика под названием "смелый заяц" - сейчас стоять и кричать, чтобы ему дали денег", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".