На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,2

"Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в четверг в 17.22 (9.22 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 46.5 градуса северной широты и 142.5 градуса восточной долготы – в 22 километрах юго-западнее города Анива на юге Сахалина. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.