Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T10:18+0300
https://ria.ru/20200123/1563766761.html
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,2
https://cdn23.img.ria.ru/images/16879/48/168794847_0:267:3594:2288_1036x0_80_0_0_794b8b4c004f4a32d12e2ca9d7396218.jpg
РИА Новости

На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,2

10:18 23.01.2020
341
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАнива, Сахалин
Анива, Сахалин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Анива, Сахалин. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в четверг на Сахалине, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в четверг в 17.22 (9.22 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 46.5 градуса северной широты и 142.5 градуса восточной долготы – в 22 километрах юго-западнее города Анива на юге Сахалина. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
Сейсмограф. Архивное фото
09:28
У Алеутских островов произошло землетрясение магнитудой 6,2
По словам Семеновой, подземные толчки ощутили жители городов на юге острова - Анивы, Корсакова и Невельска.
По информации регионального главка МЧС, пострадавших и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.
102100
Обсудить 0
СахалинМЧС РФПроисшествия
Рекомендуем
Сейсмограф. Архивное фото
У Алеутских островов произошло землетрясение магнитудой 6,2
Пассажиры в масках на железнодорожном вокзале в Шанхае
У четырех прибывших в Приморье из-за границы заподозрили инфекцию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров встретится с главой МИД Южного Судана
Радиатор отопления в квартире
В Ростове-на-Дону около 1,8 тысячи человек остались без тепла
Логотип компании Фосагро
ФосАгро и "Иннопрактика" договорились о сотрудничестве
Инвалидная коляска
Власти Ленобласти расширят льготы на проезд инвалидам
Украинский журналист Сергей Томиленко
Союз журналистов Украины сообщил о 75 нападениях на СМИ в 2019 году
Батарея в жилом доме
В Саратове более трех тысяч человек остались без отопления
Губернатор Амурской области Василий Орлов
Глава Приамурья призвал жителей не ездить в Китай из-за коронавируса
Пассажир в маске, прибывший из китайского Ханчжоу, в аэропорту Чанги, Сингапур
В Пакистане начали проверять граждан Китая из-за коронавируса
Пассажиры в модернизированном плацкартном вагоне
Вагоны с душем появятся в поезде между Москвой и Владивостоком
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
Израиль будет бороться с героизацией антисемитских лидеров
Баннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине
Делегация России в ПАСЕ поднимет вопрос о ситуации со Sputnik Эстония
Прокуратура
В Хабаровском крае около 60 тонн топлива разлилось на железной дороге
Пожарный
Из Боткинской больницы эвакуировали почти 50 человек из-за возгорания
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
19:32Власти Петербурга опровергли слухи о дефиците медицинских масок
Лента новостейМолния