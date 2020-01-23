Опыт Скворцовой поможет ей на посту главы ФМБА, заявил депутат

"Конечно, такое стратегически важное направление должен возглавлять человек с огромным опытом работы, который, безусловно, есть у Вероники Игоревны", - сказал Менделевич РИА Новости.

"ФМБА - это особая отрасль сферы здравоохранения, которую часто называют спецназом медицины. Его сотрудники принимают участие в самых сложных чрезвычайных ситуациях. Если говорить о систематичной работе, то здесь и сохранение здоровья работников ряда передовых отраслей, наших ведущих спортсменов и другое", - добавил парламентарий.