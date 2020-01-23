Опыт Скворцовой поможет ей на посту главы ФМБА, заявил депутат

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова обладает огромным опытом работы, который важен в руководстве такого стратегически важного направления, как Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), считает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Веронику Скворцову на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), распоряжение опубликовано на сайте правительства. В прежнем составе правительства Скворцова возглавляла министерство здравоохранения.
"Конечно, такое стратегически важное направление должен возглавлять человек с огромным опытом работы, который, безусловно, есть у Вероники Игоревны", - сказал Менделевич РИА Новости.
"ФМБА - это особая отрасль сферы здравоохранения, которую часто называют спецназом медицины. Его сотрудники принимают участие в самых сложных чрезвычайных ситуациях. Если говорить о систематичной работе, то здесь и сохранение здоровья работников ряда передовых отраслей, наших ведущих спортсменов и другое", - добавил парламентарий.
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