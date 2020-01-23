ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Федеральная служба безопасности определила, с помощью какого сервиса рассылались сообщения о ложных минированиях.

"С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", — сообщает ЦОС ФСБ.

В письмах речь шла более чем о 16 тысячах "заминированных" объектов социальной инфраструктуры и местах массового скопления людей: школах, детсадах, вокзалах, торговых центрах, судах, больницах, метро и так далее. Все сообщения были ложными, подчеркнули в ведомстве.

Как уточнили в Роскомнадзоре, представители Startmail.com не предоставили по запросу российской стороны информации об администраторах соответствующих почтовых ящиков.

"Тем не менее мы уверены, что владельцы данного ресурса являются добропорядочными гражданами и не имеют никакого отношения к данным злонамеренным действиям экстремистов. Мы понимаем, что осуществление ограничения доступа к данному почтовому ресурсу не перекроет полностью каналы распространения подобной информации злоумышленниками, однако считаем, что принятые меры должны затруднить осуществление таких действий в дальнейшем и существенно снизить их масштаб", — сказали в федеральной службе.