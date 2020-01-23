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https://ria.ru/20200123/1563766388.html
ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании
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РИА Новости

ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании

10:07 23.01.2020 (обновлено: 12:08 23.01.2020)
172294
© ФСБ России / СК РФОперация ФСБ РФ
Операция ФСБ РФ
© ФСБ России / СК РФ
МОСКВА, 23 янв РИА Новости. Федеральная служба безопасности определила, с помощью какого сервиса рассылались сообщения о ложных минированиях.

"С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", — сообщает ЦОС ФСБ.

В письмах речь шла более чем о 16 тысячах "заминированных" объектов социальной инфраструктуры и местах массового скопления людей: школах, детсадах, вокзалах, торговых центрах, судах, больницах, метро и так далее. Все сообщения были ложными, подчеркнули в ведомстве.
Как уточнили в Роскомнадзоре, представители Startmail.com не предоставили по запросу российской стороны информации об администраторах соответствующих почтовых ящиков.
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"Тем не менее мы уверены, что владельцы данного ресурса являются добропорядочными гражданами и не имеют никакого отношения к данным злонамеренным действиям экстремистов. Мы понимаем, что осуществление ограничения доступа к данному почтовому ресурсу не перекроет полностью каналы распространения подобной информации злоумышленниками, однако считаем, что принятые меры должны затруднить осуществление таких действий в дальнейшем и существенно снизить их масштаб", — сказали в федеральной службе.
С 23 января доступ к ресурсам Startmail.com ограничен. По состоянию на 10:00 (мск) сервис доступен без VPN.
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10936522227443
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РоскомнадзорФСБ РФНидерландыРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Ничего себе, ФСБ додумались проверить обратный адрес письма) а заголовок то какой, ВЫЧИСЛИЛА, ахаха
23 января, 10:28
sikosi nakosi
7025204149
Поменять сервис - раз плюнуть. Если для вычисления и нейтрализации одного сервиса ФСБ потребовались месяцы, то это не кончится.
23 января, 10:23
Адам Ваксель
83221245
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