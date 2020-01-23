СК завершил следствие по делу об убийстве ребенка в детском саду в НАО

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Следственные действия по уголовному делу об убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Следственные действия по уголовному делу об убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара завершены, сообщает Следственный комитет РФ в четверг.

В октябре 2019 года около 36-летний житель города Нарьян-Мара беспрепятственно прошел в детский сад "Сказка", прошел в спальню одной из групп, где во время тихого часа отдыхали дети и зарезал шестилетнего ребенка.

"Следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершены следственные действия по уголовному делу в отношении 36-летнего уроженца города Нарьян-Мара, который уличен в общественно опасном деянии, предусмотренном пунктом "в" частью 2 статьей 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 31 октября 2019 года около 13.30 мск 36-летний житель города Нарьян-Мара подошел к центральному входу ГБДОУ Ненецкого автономного округа "Центр развития ребенка – детский сад "Сказка" и позвонил в домофон. Охранник ООО "ОП "Святогоръ", в нарушение установленных правил, дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не уточнив цели визита, открыл тому входную дверь.

Мужчина беспрепятственно поднялся на 2 этаж и прошел в спальню одной из групп, где во время тихого часа отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему пусть в спальню, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала "тревожную кнопку". Однако к этому моменту мужчина уже нанес смертельные ножевые ранения шестилетнему мальчику. На месте преступления его задержали охранник и рабочий детского сада, которые удерживали до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России по Ненецкому автономному округу.

Добавляется, что в отношении мужчины была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

"По своему психическому состоянию он нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.