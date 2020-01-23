Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T10:16+0300
https://ria.ru/20200123/1563766078.html
СК завершил следствие по делу об убийстве ребенка в детском саду в НАО
https://cdn21.img.ria.ru/images/156057/86/1560578682_0:0:2982:1678_1036x0_80_0_0_22e5b2491aeffe0e0b9b43e88f6b1817.jpg
РИА Новости

СК завершил следствие по делу об убийстве ребенка в детском саду в НАО

10:01 23.01.2020 (обновлено: 10:16 23.01.2020)
442
© Следственный комитет Российской ФедерацииДенис Поздеев в детском саду "Сказка" в Нарьян-Маре. Кадр с камеры видеонаблюдения
Денис Поздеев в детском саду Сказка в Нарьян-Маре. Кадр с камеры видеонаблюдения
© Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Следственные действия по уголовному делу об убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара завершены, сообщает Следственный комитет РФ в четверг.
В октябре 2019 года около 36-летний житель города Нарьян-Мара беспрепятственно прошел в детский сад "Сказка", прошел в спальню одной из групп, где во время тихого часа отдыхали дети и зарезал шестилетнего ребенка.
"Следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершены следственные действия по уголовному делу в отношении 36-летнего уроженца города Нарьян-Мара, который уличен в общественно опасном деянии, предусмотренном пунктом "в" частью 2 статьей 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 31 октября 2019 года около 13.30 мск 36-летний житель города Нарьян-Мара подошел к центральному входу ГБДОУ Ненецкого автономного округа "Центр развития ребенка – детский сад "Сказка" и позвонил в домофон. Охранник ООО "ОП "Святогоръ", в нарушение установленных правил, дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не уточнив цели визита, открыл тому входную дверь.
Мужчина беспрепятственно поднялся на 2 этаж и прошел в спальню одной из групп, где во время тихого часа отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему пусть в спальню, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала "тревожную кнопку". Однако к этому моменту мужчина уже нанес смертельные ножевые ранения шестилетнему мальчику. На месте преступления его задержали охранник и рабочий детского сада, которые удерживали до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России по Ненецкому автономному округу.
Съемка с камер видеонаблюдения на месте убийства в Нарьян-Маре
5 ноября 2019, 12:20
Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Добавляется, что в отношении мужчины была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
"По своему психическому состоянию он нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное дело будет передано для решения вопроса о направлении в суд для применения принудительных мер медицинского характера.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
5 ноября 2019, 12:47
Жириновский призвал после трагедии в Нарьян-Маре "перетрясти" все ЧОПы
211091
Обсудить 0
Убийство ребенка в Нарьян-МареСледственный комитет РФПроисшествия
Рекомендуем
Пассажиры в защитных масках на одной из станций метро в Пекине
В китайских кинотеатрах отменили все премьеры из-за коронавируса
Новый плацкартный вагон
В России не будут вводить вагоны для курящих
Жители Пекина в защитных медицинских масках
Запретный город в Пекине закрыли из-за распространения коронавируса
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Адвокат: Винника увезли из больницы в неизвестном направлении
Президент РФ Владимир Путин, президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти на территории парка Сакер в Иерусалиме.
Путин назвал гнев в отношении нацистов справедливым
Прокуратура
В Пермском крае многодетная мать убила двух своих детей
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
Губернатор Амурской области Василий Орлов
Глава Приамурья призвал жителей не ездить в Китай из-за коронавируса
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
Маркус Зодер в Баварском парламенте после того как он вновь избран премьер-министром Баварии. 6 ноября 2018
Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский сообщил о переговорах с Москвой по обмену всех задержанных
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
Глава МИД Израиля объяснил, почему россиянам отказывают во въезде
Корабль Союз пристыкованный к МКС
На МКС стартовал эксперимент "Терминатор"
Хирурги проводят операцию
В Пермском крае маленький ребенок умер после операции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Саратове полиция начала проверку после инцидента с "пьяным" ребенком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
19:32Власти Петербурга опровергли слухи о дефиците медицинских масок
19:31Макет новейшего плацкарта покажут на инвестиционном форуме в Сочи
Лента новостейМолния