Понятие МРОТ могут убрать из Гражданского кодекса

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Министерство юстиции разрабатывает законопроект, который предлагает убрать из Гражданского кодекса понятие минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Определение могут заменить конкретными цифрами выплат.
Поправки намерены внести в документы, где упоминается МРОТ: например, в Воздушном кодексе, Уставе железнодорожного транспорта и ряде федеральных законов.
В министерстве эти изменения объяснили тем, что определению МРОТ в последнее время дан более широкий смысл и необходимы уточнения, чтобы избежать двоякой трактовки.
13 января, 14:36В ФНПР заявили, что система расчета МРОТ устарела
"Минимальный размер оплаты труда использовался в различных отраслях законодательства, в том числе для определения размеров сумм по гражданско-правовым обязательствам", — подчеркнули в пресс-службе министерства.
Согласно поручению Татьяны Голиковой от мая 2019 года, МРОТ должен трактоваться лишь в соответствии с нормами закона о минимальной оплате труда.
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда составляет 12 130 рублей в месяц.
20 января, 17:21В Конституции могут зафиксировать норму о МРОТ