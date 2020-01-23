Понятие МРОТ могут убрать из Гражданского кодекса

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Министерство юстиции разрабатывает законопроект, который предлагает убрать из Гражданского кодекса понятие минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщают " Известия " со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Определение могут заменить конкретными цифрами выплат.

Поправки намерены внести в документы, где упоминается МРОТ: например, в Воздушном кодексе, Уставе железнодорожного транспорта и ряде федеральных законов.

В министерстве эти изменения объяснили тем, что определению МРОТ в последнее время дан более широкий смысл и необходимы уточнения, чтобы избежать двоякой трактовки.

"Минимальный размер оплаты труда использовался в различных отраслях законодательства, в том числе для определения размеров сумм по гражданско-правовым обязательствам", — подчеркнули в пресс-службе министерства.

Согласно поручению Татьяны Голиковой от мая 2019 года, МРОТ должен трактоваться лишь в соответствии с нормами закона о минимальной оплате труда.