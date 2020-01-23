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Понятие МРОТ могут убрать из Гражданского кодекса
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РИА Новости

Понятие МРОТ могут убрать из Гражданского кодекса

09:57 23.01.2020 (обновлено: 10:46 23.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Рубли. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Министерство юстиции разрабатывает законопроект, который предлагает убрать из Гражданского кодекса понятие минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Определение могут заменить конкретными цифрами выплат.
Поправки намерены внести в документы, где упоминается МРОТ: например, в Воздушном кодексе, Уставе железнодорожного транспорта и ряде федеральных законов.
В министерстве эти изменения объяснили тем, что определению МРОТ в последнее время дан более широкий смысл и необходимы уточнения, чтобы избежать двоякой трактовки.
Российские рубли
13 января, 14:36
В ФНПР заявили, что система расчета МРОТ устарела
"Минимальный размер оплаты труда использовался в различных отраслях законодательства, в том числе для определения размеров сумм по гражданско-правовым обязательствам", — подчеркнули в пресс-службе министерства.
Согласно поручению Татьяны Голиковой от мая 2019 года, МРОТ должен трактоваться лишь в соответствии с нормами закона о минимальной оплате труда.
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда составляет 12 130 рублей в месяц.
Конституция РФ
20 января, 17:21
В Конституции могут зафиксировать норму о МРОТ
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МРОТТатьяна ГоликоваМинистерство юстиции РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Сделайте сумму по гражданско-правовым обязательствам от 20 000 т.р. по минималке оплаты за труд фиксировано в двойном размере! Это обязательные 40 000 т.р. Пусть у работодателей голова болит, где деньги брать!
23 января, 10:20
ФнФеликс на велике
5211105
День то у работодателя есть, отдавать только не хочется.
23 января, 10:42
ГПГеннадий Пупкин
20181003
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