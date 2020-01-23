У экстренных служб нет данных о заражении россиян новым коронавирусом

"Информации о случаях заражения граждан Российской Федерации на 06.00 мск 23 января не поступало", - сказал собеседник агентства.

Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших новым типом коронавируса в 25 различных провинциях и городах центрального подчинения Китая достигло 571 человека, 17 умерли. Случаи заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване, а также в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде.

Штаб по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса Уханя объявил о том, что с 10.00 23 января во всем городе прекращают работу общественные автобусы, метро, паромы и автобусные рейсы дальнего следования. Без особой необходимости жители не должны покидать город, временно закрыты коридоры выездов в аэропорту и железнодорожных станциях города.