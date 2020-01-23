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У экстренных служб нет данных о заражении россиян новым коронавирусом
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РИА Новости

У экстренных служб нет данных о заражении россиян новым коронавирусом

09:55 23.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что на данный момент к ним не поступала информация о заражении россиян новым коронавирусом.

"Информации о случаях заражения граждан Российской Федерации на 06.00 мск 23 января не поступало", - сказал собеседник агентства.

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Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших новым типом коронавируса в 25 различных провинциях и городах центрального подчинения Китая достигло 571 человека, 17 умерли. Случаи заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване, а также в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде.
Штаб по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса Уханя объявил о том, что с 10.00 23 января во всем городе прекращают работу общественные автобусы, метро, паромы и автобусные рейсы дальнего следования. Без особой необходимости жители не должны покидать город, временно закрыты коридоры выездов в аэропорту и железнодорожных станциях города.
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