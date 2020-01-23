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Силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

09:49 23.01.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о пяти нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 12 раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 49 мин калибром 82 и 120 миллиметров. При обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатомёты.
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