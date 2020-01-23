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Роскачество сравнило возможности дорогих и бюджетных смартфонов
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РИА Новости

Роскачество сравнило возможности дорогих и бюджетных смартфонов

09:41 23.01.2020 (обновлено: 11:24 23.01.2020)
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© РИА Новости / Константин Родиков / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Константин Родиков
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Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Роскачество провело исследование недорогих смартфонов, сравнив их возможности с дорогими брендами, говорится в сообщении организации.

"Бюджетные гаджеты готовы составить конкуренцию популярным, но дорогим брендам", — говорится в сообщении.

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В тестировании участвовали 24 новых смартфона 14 торговых марок. Исследование проводится третий год подряд. Программа испытаний разработана и реализуется совместно с международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров, говорится в сообщении организации.
По результатам проверок Роскачество представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов. В общий рейтинг теперь входит 399 моделей 33 торговых марок.
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РоскачествоРоссияТехнологии
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