Роскачество сравнило возможности дорогих и бюджетных смартфонов

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Роскачество провело исследование недорогих смартфонов, сравнив их возможности с дорогими брендами, говорится в сообщении организации.
"Бюджетные гаджеты готовы составить конкуренцию популярным, но дорогим брендам", — говорится в сообщении.
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В тестировании участвовали 24 новых смартфона 14 торговых марок. Исследование проводится третий год подряд. Программа испытаний разработана и реализуется совместно с международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров, говорится в сообщении организации.
По результатам проверок Роскачество представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов. В общий рейтинг теперь входит 399 моделей 33 торговых марок.
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