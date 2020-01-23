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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-23T09:41+0300
https://ria.ru/20200123/1563765448.html
Крашенинников назвал заявления о роспуске Госдумы необоснованными
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РИА Новости

Крашенинников назвал заявления о роспуске Госдумы необоснованными

09:41 23.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Утверждения о роспуске Государственной думы после принятия закона о поправке в Конституцию РФ необоснованны, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Неожиданно для меня и совершенно необоснованно пошла информация о том, что после принятия конституции Государственная дума будет распущена. Этого вообще нет, я хочу официально заявить", - сказал журналистам Крашенинников, который также является сопредседателем рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию.
Павел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
09:25Послание президента России Федеральному собранию
Крашенинников: в Конституции не будет поправки о самороспуске Госдумы
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Послание президента России Федеральному собраниюПавел КрашенинниковГосдума РФПолитика
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