Крашенинников назвал заявления о роспуске Госдумы необоснованными

"Неожиданно для меня и совершенно необоснованно пошла информация о том, что после принятия конституции Государственная дума будет распущена. Этого вообще нет, я хочу официально заявить", - сказал журналистам Крашенинников, который также является сопредседателем рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию.