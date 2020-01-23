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Москалькова: Иссахар несколько раз отказывали в свиданиях с матерью
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РИА Новости

Москалькова: Иссахар несколько раз отказывали в свиданиях с матерью

09:34 23.01.2020 (обновлено: 09:48 23.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Осужденная в РФ израильтянка Наама Иссахар не жалуется на условия содержания, однако ей несколько раз отказывали в свиданиях с матерью, что недопустимо со стороны должностных лиц, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху встретятся в Израиле с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар.

"Из сообщений, полученных в ответ на мои сообщения, следовало, что Наама Иссахар не жалуется на условия содержания, встречается с представителями консульских учреждений, регулярно общается по электронной почте... однако в ходе проверки выяснилось, что девушке несколько раз неправомерно отказывали в свиданиях с матерью", - пишет Москалькова в своем Instagram.

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Такие действия со стороны должностных лиц недопустимы и, по словам омбудсмена, руководителю исправительной колонии было вынесено представление.
В середине декабря Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
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Наама ИссахарТатьяна МоскальковаРоссияОбщество
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Не корректное сравнение, если сравнивать то уж с Натальей Бочкоревой, которую тоже задержали с наркотиками и суд ей назначил наказание в виде штрафа. А Алексея Буркова обвиняют в ограблении тысячи человек, в том числе и россиян и в чем он намерен признать свою вину
23 января, 11:32
Надежда Зыкова
2900003
Пьяный дебошир с какой нибудь корочкой на борту самолёта событие менее значимое с точки зрения последствий чем девушка с гашишем? Гуманностью и не пахнет
23 января, 09:59
Евгений Шевелев
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