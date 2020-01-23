Москалькова: Иссахар несколько раз отказывали в свиданиях с матерью

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Осужденная в РФ израильтянка Осужденная в РФ израильтянка Наама Иссахар не жалуется на условия содержания, однако ей несколько раз отказывали в свиданиях с матерью, что недопустимо со стороны должностных лиц, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху встретятся в Израиле с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар.

"Из сообщений, полученных в ответ на мои сообщения, следовало, что Наама Иссахар не жалуется на условия содержания, встречается с представителями консульских учреждений, регулярно общается по электронной почте... однако в ходе проверки выяснилось, что девушке несколько раз неправомерно отказывали в свиданиях с матерью", - пишет Москалькова в своем Instagram.

Такие действия со стороны должностных лиц недопустимы и, по словам омбудсмена, руководителю исправительной колонии было вынесено представление.

В середине декабря Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.