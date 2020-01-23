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Ж/д оператор Гонконга перестал продавать билеты на поезда в Ухань
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РИА Новости

Ж/д оператор Гонконга перестал продавать билеты на поезда в Ухань

09:31 23.01.2020
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© REUTERS / StringerБольница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
© REUTERS / Stringer
ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Железнодорожный оператор Гонконга компания MRT приостановила продажу билетов в Ухань, после того как в районе был зафиксирован второй случай нового типа коронавируса.
"После контактов с железнодорожными властями Китая принято решение, что продажа билетов на поезда между Гонконгом и Уханем будет недоступна до дальнейшего оповещения", - говорится в опубликованном заявлении компании. Пассажиры, которые уже приобрели билеты, могут сдать их без штрафа.
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Ранее в среду власти Гонконга подтвердили, что у мужчины, приехавшего в Гонконг во вторник ночью из Уханя, был подтвержден новый тип коронавируса. В четверг Центр по охране здоровья Гонконга сообщил, что анализы второго пациента, уже жителя Гонконга, дали положительный результат на новый тип коронавируса. Мужчина 10 января ездил в Ухань и 19 января рейсом из Шэньчжэня вернулся в Гонконг.
Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших новым типом коронавируса в 25 различных провинциях и городах центрального подчинения Китая достигло 571 человека, 17 умерли. Случаи заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване, а также в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде.
Штаб по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса Уханя объявил о том, что с 10.00 23 января во всем городе прекращают работу общественные автобусы, метро, паромы и автобусные рейсы дальнего следования. Без особой необходимости жители не должны покидать город, временно закрыты коридоры выездов в аэропорту и железнодорожных станциях города.
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Распространение нового коронавирусаЯпонияУханьСШАВ мире
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