Ж/д оператор Гонконга перестал продавать билеты на поезда в Ухань

ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Железнодорожный оператор Гонконга компания MRT приостановила продажу билетов в Железнодорожный оператор Гонконга компания MRT приостановила продажу билетов в Ухань , после того как в районе был зафиксирован второй случай нового типа коронавируса.

"После контактов с железнодорожными властями Китая принято решение, что продажа билетов на поезда между Гонконгом и Уханем будет недоступна до дальнейшего оповещения", - говорится в опубликованном заявлении компании. Пассажиры, которые уже приобрели билеты, могут сдать их без штрафа.

Ранее в среду власти Гонконга подтвердили, что у мужчины, приехавшего в Гонконг во вторник ночью из Уханя, был подтвержден новый тип коронавируса. В четверг Центр по охране здоровья Гонконга сообщил, что анализы второго пациента, уже жителя Гонконга, дали положительный результат на новый тип коронавируса. Мужчина 10 января ездил в Ухань и 19 января рейсом из Шэньчжэня вернулся в Гонконг.

Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших новым типом коронавируса в 25 различных провинциях и городах центрального подчинения Китая достигло 571 человека, 17 умерли. Случаи заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване, а также в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде.