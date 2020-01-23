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В Саратове полиция начала проверку после инцидента с "пьяным" ребенком
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РИА Новости

В Саратове полиция начала проверку после инцидента с "пьяным" ребенком

09:29 23.01.2020 (обновлено: 12:26 23.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 23 янв — РИА Новости. Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации десятилетнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
Ранее в областном Минздраве сообщили РИА Новости, что в среду вечером у дома № 1 по улице Большая Садовая в Саратове прохожие обнаружили десятилетнего мальчика, которому требовалась помощь медиков, и вызвали скорую. Мальчик в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован, предположительно, с отравлением неизвестным веществом.

"Поступило сообщение по факту госпитализации несовершеннолетнего с диагнозом "отравление неизвестным веществом, алкогольная интоксикация"<…> В настоящее время по данному факту сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 в составе УМВД России по Саратову проводится проверка", — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что мальчик учится в четвертом классе средней школы.
"Из объяснения матери <…> было установлено, что 22 января примерно в 15:00 (14:00 мск) <…> сын пошел гулять на каток, расположенный на стадионе "Спартак", а примерно в 20:00 (19:00 мск) ей сообщили, что сын госпитализирован в ГУЗ "Клиническая больница имени С. Р. Миротворцева СГМУ" в алкогольном опьянении", — отмечается в сообщении.
Уточняется, что опросить мальчика не удалось ввиду его состояния, а его врач пояснил полиции, что скорую ребенку вызвала прохожая, к которой он обратился из-за плохого самочувствия.
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