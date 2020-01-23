У Алеутских островов произошло землетрясение магнитудой 6,2

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в четверг недалеко от Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 05.53 по времени UTC (08.53 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 22 километрах к востоку от вулкана Танага, который входит в систему Алеутских островов. Очаг залегал на глубине 10 километров.
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Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.