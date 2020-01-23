В Хабаровском крае около 60 тонн топлива разлилось на железной дороге

На НПЗ в Коми при пожаре вытекло более 500 кубов нефтепродуктов

На НПЗ в Коми при пожаре вытекло более 500 кубов нефтепродуктов

Отмечается, что Ванинской транспортной прокуратурой по факту произошедшего организована проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды и безопасности на железнодорожном транспорте.

Как сообщили РИА Новости в хабаровском центре "Экоспас", который будет заниматься ликвидацией последствий происшествия, угрозы распространения разлива топлива нет.

"Топочный мазут на морозе застывает и превращается в желеобразную массу. Угрозы распространения разлива на большую территорию нет. Она локализована в одном месте", - рассказал представитель организации.

По его словам, на место происшествия уже отправлены четыре специалиста "Экоспаса" для проведения неотложных действий и разведки, а также один автомобиль спецтехники и необходимое оборудование.