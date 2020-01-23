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В Хабаровском крае около 60 тонн топлива разлилось на железной дороге
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РИА Новости

В Хабаровском крае около 60 тонн топлива разлилось на железной дороге

09:18 23.01.2020 (обновлено: 09:20 23.01.2020)
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 23 янв - РИА Новости. Разлив 60 тонн нефтепродуктов из цистерны произошел в четверг на железнодорожной станции Токи Ванинского района Хабаровского края, прокуратура проводит проверку, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"На железнодорожной станции Токи Ванинского района Хабаровского края произошел разлив опасного груза – около 60 тонн нефтяного топлива из цистерны, отправленной в составе группы цистерн со станции Дземги Дальневосточной железной дороги. Причины утечки нефтепродуктов устанавливаются", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Отмечается, что Ванинской транспортной прокуратурой по факту произошедшего организована проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды и безопасности на железнодорожном транспорте.
Как сообщили РИА Новости в хабаровском центре "Экоспас", который будет заниматься ликвидацией последствий происшествия, угрозы распространения разлива топлива нет.
"Топочный мазут на морозе застывает и превращается в желеобразную массу. Угрозы распространения разлива на большую территорию нет. Она локализована в одном месте", - рассказал представитель организации.
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По его словам, на место происшествия уже отправлены четыре специалиста "Экоспаса" для проведения неотложных действий и разведки, а также один автомобиль спецтехники и необходимое оборудование.
Собеседник уточнил, что 60 тонн топлива – это одна железнодорожная цистерна.
Комментарии ДВЖД РИА Новости получить не удалось.
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