Названо число туристов, за год посетивших остров Ольхон на Байкале

ИРКУТСК, 23 янв – РИА Новости. Байкальский остров Ольхон, который входит в Прибайкальский национальный парк, в 2019 году посетили более 140 тысяч человек, сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"В 2019 году территорию Прибайкальского национального парка посетили 167,7 тысяч человек. Из них остров Ольхон посетили 142,2 тысячи человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рост посещаемости нацпарка по сравнению с 2018 годом составил 17%. Кроме Ольхона, интерес туристов возрос к Большой Байкальской тропе, основной маршрут которой проходит между поселками Листвянка и Большие Коты, а также к посещению Тайжеранской степи.

Большая часть туристов приезжает из Китая - 35%, еще 32% - из Германии, Японии, Франции и Таиланда. Доля жителей Иркутской области - 20%, а 13% пришлись на жителей других субъектов России.