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Туризм
2020-01-23T12:10+0300
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Названо число туристов, за год посетивших остров Ольхон на Байкале
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РИА Новости

Названо число туристов, за год посетивших остров Ольхон на Байкале

12:10 23.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкОстров Ольхон на озере Байкал
Остров Ольхон на озере Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 23 янв – РИА Новости. Байкальский остров Ольхон, который входит в Прибайкальский национальный парк, в 2019 году посетили более 140 тысяч человек, сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".
"В 2019 году территорию Прибайкальского национального парка посетили 167,7 тысяч человек. Из них остров Ольхон посетили 142,2 тысячи человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рост посещаемости нацпарка по сравнению с 2018 годом составил 17%. Кроме Ольхона, интерес туристов возрос к Большой Байкальской тропе, основной маршрут которой проходит между поселками Листвянка и Большие Коты, а также к посещению Тайжеранской степи.
Большая часть туристов приезжает из Китая - 35%, еще 32% - из Германии, Японии, Франции и Таиланда. Доля жителей Иркутской области - 20%, а 13% пришлись на жителей других субъектов России.
Предполагается, что в 2020 году туристический поток увеличится на 15-20%. В нынешнем сезоне планируется запустить мототур по Тажеранским степям. Туристы смогут самостоятельно преодолевать большие расстояния. Их передвижение будет фиксировать специальная GPS-аппаратура.
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