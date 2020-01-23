Ольга Антипина стала и.о. премьера правительства Пермского края

УФА, 23 янв – РИА Новости. Обязанности председателя правительства Обязанности председателя правительства Пермского края после отставки губернатора Максима Решетникова исполняет его первый заместитель Ольга Антипина, сообщает пресс-служба руководства региона.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Пермского края Максима Решетникова и назначил его министром экономического развития. В избиркоме края сообщали, что досрочные выборы руководителя региона по закону должны состояться в Единый день голосования, который пройдет 13 сентября.

В среду в пресс-службе губернатора РИА Новости не смогли ответить, кто исполняет обязанности руководителя региона до назначения временно исполняющего.

"Обязанности председателя правительства Пермского края с 21 января возложены на первого вице-премьера Ольгу Антипину. Соответствующее распоряжение было подписано Максимом Решетниковым", - сообщает пресс – служба губернатора региона.