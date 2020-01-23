Голикова не исключила возможности смены руководства ФСС

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова не исключила, что руководство Фонда социального страхования (ФСС) может быть сменено.
Ранее стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда и соцзащиты Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда России (ПФР).
"Возможно, будет", - сказала РИА Новости Голикова в ответ на вопрос о смене руководства ПФР и ФСС.
Кандидатуры она назвать отказалась. "Пока не будем забегать вперед, это решение правительства", - добавила вице-премьер.