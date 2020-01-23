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2020-01-23T09:01+0300
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В Кемерово шахтерам погасили 34 миллиона рублей долга по зарплате
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РИА Новости

В Кемерово шахтерам погасили 34 миллиона рублей долга по зарплате

09:01 23.01.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 23 янв - РИА Новости. Долг по зарплате в размере более 34 миллионов рублей на разрезе "Инской" в Кузбассе полностью погашен после проверки прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства по региону.
"Прокуратурой Беловского района по информации, размещенной в средствах массовой информации о невыплате заработной платы работникам АО "Разрез "Инской", проведена проверка и выявлены нарушения трудового законодательства. В нарушение ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации на предприятии имелась задолженность по заработной плате, по состоянию на 25.12.2019 она составила 34 миллиона 121 тысячу рублей перед 713 работниками", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что по факту выявленных нарушений прокурор района внес исполнительному директору АО "Разрез "Инской" представление и потребовал устранить нарушения закона.
Кроме того, в отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушения трудового законодательства), материалы находятся на рассмотрении.
"В настоящее время заработная плата работникам выплачена в полном объеме", – подчеркивается в сообщении.
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