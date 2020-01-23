В Кемерово шахтерам погасили 34 миллиона рублей долга по зарплате

"Прокуратурой Беловского района по информации, размещенной в средствах массовой информации о невыплате заработной платы работникам АО "Разрез "Инской", проведена проверка и выявлены нарушения трудового законодательства. В нарушение ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации на предприятии имелась задолженность по заработной плате, по состоянию на 25.12.2019 она составила 34 миллиона 121 тысячу рублей перед 713 работниками", – говорится в сообщении.