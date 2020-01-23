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На юге Мексики детей старше шести лет вооружили для защиты от бандитов
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РИА Новости

На юге Мексики детей старше шести лет вооружили для защиты от бандитов

08:54 23.01.2020 (обновлено: 11:30 23.01.2020)
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© AP Photo / Felix MarquezРебенок держит оружие, Мексика
Ребенок держит оружие, Мексика
© AP Photo / Felix Marquez
Ребенок держит оружие, Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 23 янв — РИА Новости. Региональный совет местных властей коренных народов общины Алькосакан, штат Герреро, представил в пятницу группу из 19 мальчиков в возрасте от шести до 15 лет, обученных обращению с оружием для защиты своих семей и деревень от орудующей в регионе банды.

"Несовершеннолетние были обучены использовать оружие, потому что стало очевидно, что правительство не имеет возможности или интереса для защиты коренных народов от преступных групп", — заявил советник организации Бернардино Санчес Луна, слова которого приводит издание Sur.

Как сообщили представители общинной полиции, пользоваться оружием разрешат лишь детям от 12 лет, подготовка которых занимает несколько месяцев. Младшие добровольцы тренируются с палками.

"Иногда дети выходят пасти животных в поле, где встречают преступников, так что лучше им уметь защитить себя и младших", — добавил Санчес.

Дети в униформе общинной полиции с винтовками показали упражнения с оружием, после чего прошли маршем по центральной улице муниципалитета, в котором уже пять дней продолжаются протесты местных жителей.
Семнадцатого января преступники сожгли в этом районе два автомобиля, в которых погибли десять человек из состава местной музыкальной группы. Год назад при нападении на соседнюю индейскую общину в Чилапе погибли 18 преступников и более 20 местных жителей. Террор в регионе со стороны группировки Los Ardillos продолжается более пяти лет, за это время жертвами похищений и последующих убийств стали, среди прочих, местный политический лидер, режиссер-документалист и группа мастеров народного промысла.
В протестах в общине, на фоне которых прошел марш вооруженных детей, участвуют около 2,5 тысячи человек: они блокировали основную дорогу и требуют немедленного размещения в регионе двух подразделений национальной гвардии, а также возврата тел убитых музыкантов из военных госпиталей и судебно-медицинских центров.
В августе 2019 года местные жители передали президенту страны письмо с перечнем из 29 требований, в основном связанных с обеспечением безопасности, однако действий со стороны федерального правительства пока не последовало.
Правительство Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в течение первого года администрации не раз подвергалось критике за неспособность обеспечить безопасность на территории страны. Самым громким случаем за последнее время стало задержание и вынужденное освобождение сына экс-главы картеля Синалоа Овидио Гусмана перед угрозой мести со стороны сообщников.
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