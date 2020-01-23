В Красноярском крае три человека погибли из-за возгорания телевизора

КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в жилом доме в поселке Дубинино на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"В населенном пункте Дубинино в 03.37 (мск) 23 января произошел пожар в квартире в муниципальном жилом доме, в результате которого погибло три человека… Погибшие - два взрослых и ребенок", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила один квадратный метр – горел телевизор. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки. Пожар уже ликвидирован. К тушению привлекались 20 человек и 9 единиц техники.
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