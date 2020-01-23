Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T08:43+0300
https://ria.ru/20200123/1563763567.html
В Красноярском крае три человека погибли из-за возгорания телевизора
https://cdn24.img.ria.ru/images/155067/67/1550676784_0:215:3068:1941_1036x0_80_0_0_ed089ecdedffad5774ce5b2894fb7739.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае три человека погибли из-за возгорания телевизора

08:43 23.01.2020
7857
© РИА Новости / Артём КоренюкТелевизор
Телевизор
© РИА Новости / Артём Коренюк
Телевизор. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в жилом доме в поселке Дубинино на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"В населенном пункте Дубинино в 03.37 (мск) 23 января произошел пожар в квартире в муниципальном жилом доме, в результате которого погибло три человека… Погибшие - два взрослых и ребенок", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила один квадратный метр – горел телевизор. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки. Пожар уже ликвидирован. К тушению привлекались 20 человек и 9 единиц техники.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
15 сентября 2019, 14:18
В Кемерово двое детей пострадали при возгорании телевизора
2543022
Обсудить 3
МЧС РФКрасноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Дом Правительства РФ
"Известия" назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров прокомментировал назначение Чайки полпредом в СКФО
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи в Иерусалиме с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой. 23 января 2020
Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Продажа сигарет
Эксперты предсказали подорожание сигарет на четверть
Аквапарк
СМИ: девятилетнего мальчика засосало в слив в аквапарке в Москве
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Здание Государственной думы России в Москве
В ГД рассказали о сроках введения единой валюты России и Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
19:32Власти Петербурга опровергли слухи о дефиците медицинских масок
19:31Макет новейшего плацкарта покажут на инвестиционном форуме в Сочи
Лента новостейМолния