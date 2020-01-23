Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

"По прогнозам синоптиков Росгидромет , с 7 часов до 18 часов 23 января в городе Москве ожидается усиление северо-западного ветра порывами 12-17 м/с, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении на сайте главка.

В связи с этим МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, а также парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.