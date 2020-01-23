Госдума обсуждает законопроект о поправке в Конституцию

Проект закона "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" Владимир Путин внес в нижнюю палату в понедельник. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

В частности, предлагается закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим ключевые должности, включая премьера, министров и губернаторов, и ужесточить требования к кандидатам на пост президента.