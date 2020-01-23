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Госдума обсуждает законопроект о поправке в Конституцию
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РИА Новости

Госдума обсуждает законопроект о поправке в Конституцию

10:00 23.01.2020 (обновлено: 11:05 23.01.2020)
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Трансляция завершена
Госдума в первом чтении обсуждает законопроект о поправке в Конституцию.
Проект закона "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" Владимир Путин внес в нижнюю палату в понедельник. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
В частности, предлагается закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим ключевые должности, включая премьера, министров и губернаторов, и ужесточить требования к кандидатам на пост президента.
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Конституция РФГосдума РФРоссияПолитика
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