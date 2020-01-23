В Челябинске три человека госпитализировали после ДТП с легковушкой

ЧЕЛЯБИНСК, 23 янв – РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении маршрутного такси с легковым автомобилем в среду вечером в Челябинске, из них трое были госпитализированы, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе горадминистрации.
По данным горздрава, ДТП произошло вечером 22 января в Челябинске на улице Труда. Столкнулись маршрутное такси Ford и легковой автомобиль.
"Пострадали пять человек, все в маршрутном такси, один из них отказался от осмотра. Трое были госпитализированы в лечебные учреждения Челябинска, один пассажир – женщина – отказалась от госпитализации", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в областную клиническую больницу №3 госпитализированы женщины 34 и 57 лет, в горбольницу №1 – 52-летняя женщина.
Пострадавших в легковом автомобиле нет, пояснила она.