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В Челябинске три человека госпитализировали после ДТП с легковушкой
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РИА Новости

В Челябинске три человека госпитализировали после ДТП с легковушкой

08:34 23.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 23 янв – РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении маршрутного такси с легковым автомобилем в среду вечером в Челябинске, из них трое были госпитализированы, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе горадминистрации.
По данным горздрава, ДТП произошло вечером 22 января в Челябинске на улице Труда. Столкнулись маршрутное такси Ford и легковой автомобиль.
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"Пострадали пять человек, все в маршрутном такси, один из них отказался от осмотра. Трое были госпитализированы в лечебные учреждения Челябинска, один пассажир – женщина – отказалась от госпитализации", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в областную клиническую больницу №3 госпитализированы женщины 34 и 57 лет, в горбольницу №1 – 52-летняя женщина.
Пострадавших в легковом автомобиле нет, пояснила она.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
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