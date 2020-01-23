Стало известно, чем чаще всего занимаются самозанятые москвичи

"Режим самозанятых граждан получил широкую поддержку у москвичей: каждый месяц их число в столице увеличивается на 15–20 тысяч, а их общее количество вдвое превысило плановый показатель для города. По состоянию на конец 2019 года в Москве официально зарегистрированы 192 тысячи самозанятых граждан", - приводятся на сайте слова руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

Так, сфера фотобизнеса занимает лидирующие позиции, даже несмотря на высокую плотность рынка и необходимость постоянно учиться. Уборку, к примеру, чаще всего заказывают крупные торговые центры, компании, арендующие помещения в бизнес-центрах, а также частные лица. Работа с небольшими заказами, по оценке экспертов, оптимальный вариант для самозанятых граждан, к тому же в отрасли на сегодняшний день низкие конкуренция и порог вхождения.