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Стало известно, чем чаще всего занимаются самозанятые москвичи
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РИА Новости

Стало известно, чем чаще всего занимаются самозанятые москвичи

08:32 23.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкФотоаппарат
Фотоаппарат
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Фотоаппарат. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Чаще всего самозанятые москвичи занимаются фотографией, хендмейдом и клинингом, к концу 2019 года в столице зарегистрировались 192 тысячи самозанятых, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Режим самозанятых граждан получил широкую поддержку у москвичей: каждый месяц их число в столице увеличивается на 15–20 тысяч, а их общее количество вдвое превысило плановый показатель для города. По состоянию на конец 2019 года в Москве официально зарегистрированы 192 тысячи самозанятых граждан", - приводятся на сайте слова руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.
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Специалисты mbm.mos.ru провели исследование, в котором выяснилось, что в столице есть три популярные бизнес-идеи для самозанятых - фотобизнес, клининговый бизнес и сфера хендмейда.
Так, сфера фотобизнеса занимает лидирующие позиции, даже несмотря на высокую плотность рынка и необходимость постоянно учиться. Уборку, к примеру, чаще всего заказывают крупные торговые центры, компании, арендующие помещения в бизнес-центрах, а также частные лица. Работа с небольшими заказами, по оценке экспертов, оптимальный вариант для самозанятых граждан, к тому же в отрасли на сегодняшний день низкие конкуренция и порог вхождения.
Сфера хендмейда (вещи ручной работы), как отмечается, также активно развивается. Начать свое дело можно с небольшого самостоятельного производства.
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