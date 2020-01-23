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Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
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РИА Новости

Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана

08:24 23.01.2020 (обновлено: 10:43 23.01.2020)
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© AP Photo / Vahid SalemiМужчина с флагами Ирана
Мужчина с флагами Ирана
© AP Photo / Vahid Salemi
Мужчина с флагами Ирана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости, Татьяна Смайловски. Берлин, Лондон и Париж могут обратиться в Совбез ООН после запуска механизма разрешения споров по Ирану, сообщила РИА Новости посол Германии в США Эмили Хабер.
"Следующим шагом может быть (обращение к) ООН, но наши намерения иные. Мы хотим найти решение (проблемы – ред.)", — добавила дипломат.
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Сокращение обязательств по СВПД

Впервые Тегеран отказался от ряда ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе 8 мая 2019 года. Тогда отказ коснулся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Впоследствии Иран заявил о втором этапе сокращения обязательств, заявив, что будет обогащать уран до необходимого себе уровня. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран сообщил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями сделки.
В четвертый раз Тегеран отказался от обязательств по сделке 6 ноября, начав использовать центрифуги по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как СВПД предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей. Пятого января Иран объявил об отказе от последнего ключевого ограничения, касающегося количества обогатительных центрифуг.
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Лавров прокомментировал отказ Ирана от части обязательств по СВПД
Страны евротройки 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном. Причиной стал отказ Тегерана выполнять часть обязательств по документу.
В рамках резолюции СБ ООН предусмотрен механизм восстановления санкций, если один из участников сделки сочтет, что Иран не выполняет своих обязательств по ней. Однако это влечет процедуру, требующую предоставления весомых аргументов при рассмотрении вопроса в совместной комиссии. Если спор не будет разрешен, участники сделки могут заявить о невыполнении ее условий на заседании совместной комиссии и по истечении определенных сроков уведомить СБ ООН о грубом нарушении СВПД. Совбез после этого должен поставить на голосование резолюцию о продлении режима снятия санкций против Тегеран: если ее не примут в течение 30 дней, все санкции Совбеза будут восстановлены.
В Москве уже назвали решение Европы опасным шагом, который может привести к неконтролируемому развалу ядерной сделки.
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Прецеденты были. Сможет ли Иран "засудить" Трампа
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Совет Безопасности ООНГерманияООНСШАВ мире
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