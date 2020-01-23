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В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
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РИА Новости

В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет

08:13 23.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Полицейские в Калининградской области пресекли крупное производство контрафактной табачной продукции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"На подпольном предприятии под видом легального производства злоумышленники изготавливали табачные изделия без маркировки специальными акцизными марками. По предварительным данным, стоимость незаконно произведенного и реализованного товара превышает 26 миллионов рублей", - сказала Волк журналистам.
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Калининградские полицейские провели контрольные закупки сигарет, после чего были задержаны генеральный директор фирмы, начальник цеха и менеджер по снабжению. Впоследствии с них были взяты подписки о невыезде.
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Ирина ВолкМВД РФКалининградская областьПроисшествия
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