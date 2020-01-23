В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет

"На подпольном предприятии под видом легального производства злоумышленники изготавливали табачные изделия без маркировки специальными акцизными марками. По предварительным данным, стоимость незаконно произведенного и реализованного товара превышает 26 миллионов рублей", - сказала Волк журналистам.

Калининградские полицейские провели контрольные закупки сигарет, после чего были задержаны генеральный директор фирмы, начальник цеха и менеджер по снабжению. Впоследствии с них были взяты подписки о невыезде.