В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Полицейские в Калининградской области пресекли крупное производство контрафактной табачной продукции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"На подпольном предприятии под видом легального производства злоумышленники изготавливали табачные изделия без маркировки специальными акцизными марками. По предварительным данным, стоимость незаконно произведенного и реализованного товара превышает 26 миллионов рублей", - сказала Волк журналистам.
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Калининградские полицейские провели контрольные закупки сигарет, после чего были задержаны генеральный директор фирмы, начальник цеха и менеджер по снабжению. Впоследствии с них были взяты подписки о невыезде.