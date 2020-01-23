Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-23T08:00+0300
https://ria.ru/20200123/1563762801.html
У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
https://cdn23.img.ria.ru/images/154813/19/1548131986_0:1:960:541_1036x0_80_0_0_266415f6cc4d18b825272425692eb368.jpg
РИА Новости

У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе

08:00 23.01.2020
759
© Фото : страница главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в InstagramИспанец Хосе Андрес Абьян Пахарес с жителями Магадана, которые оказали ему помощь на трассе "Колыма"
Испанец Хосе Андрес Абьян Пахарес с жителями Магадана, которые оказали ему помощь на трассе Колыма
© Фото : страница главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в Instagram
МАГАДАН, 23 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Испанский велопутешественник Хосе Андрес Абьян Пахарес, совершающий пробег от Магадана до Иркутска, в четверг остановился в якутском селе Кескил, шины его велосипеда начали лопаться на морозе, рассказал сам испанец корреспонденту РИА Новости.
В декабре 2018 года испанец Хосе Андрес Абьян Пахарес на велосипеде путешествовал по трассе "Колыма", ночевал в палатке. В мороз под 50 градусов его буквально спасли местные жители, ингуши Ваха Чемурзиев, Мовсар Муцольгов и Аслан Хабриев, довезшие иностранца до ближайшего населенного пункта. В результате мужчина серьезно отморозил пальцы на правой руке. Лечиться ему пришлось в Магадане, а затем на родине – в испанской Сарагосе. В 2019 испанец снова вернулся в Магадан и начал свое путешествие заново. В начале января его велосипед сломался в Якутии, тогда он смог отремонтировать его самостоятельно.
Испанец Хосе Андрес Абьян Пахарес с жителями Магадана, которые оказали ему помощь на трассе Колыма
13 января, 08:56Туризм
Испанский велопутешественник остановился в Оймяконе
"Могу сказать, что я совершил несколько проколов. Во-первых, шина моего велосипеда лопнула на морозе, в тот момент было минус пятьдесят пять. Во-вторых, моя одежда намокла. Так что мне помогли добраться до ближайшего села люди, здесь я пока остановился. У меня есть запасная шина, но только одна. Если лопнет и вторая, я не знаю, что буду делать. Это большая проблема, к тому же на выходные обещают шестидесятиградусные морозы", - рассказал Хосе Андрес Абьян Пахарес.
Он добавил, что сейчас продолжает свое путешествие только благодаря людям, которые повсюду ему помогают: отогревают в машинах, поят горячим чаем, в поселках предоставляют ночлег.
"Я очень всем благодарен. Путешествие действительно очень сложное. Сегодня я делаю перерыв, пойду встречаться с учениками местной школы, передам им привет от учеников колледжа, где я работаю, в Сарагосе", - добавил путешественник.
Вид на город Магадан
26 декабря 2019, 10:42Туризм
В Магадане подготовили грамоту о помощи испанскому велопутешественнику
39102002
Обсудить 0
ТуризмХосе Андрес Абьян ПахаресИркутскЯкутияМагаданИспания
Рекомендуем
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Милли Бобби Браун на премии Гильдии киноактеров
В Сети раскритиковали 15-летнюю Милли Бобби Браун за "взрослый наряд"
Аквапарк
СМИ: девятилетнего мальчика засосало в слив в аквапарке в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Израиля Реувен Ривлин во время встречи в Иерусалиме
Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Раскольник Филарет захотел вернуться в РПЦ. Но при одном условии
Флаг США
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, Освенцим (Польша)
Историк удивился из-за слов премьера Польши о Второй мировой войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
19:32Власти Петербурга опровергли слухи о дефиците медицинских масок
19:31Макет новейшего плацкарта покажут на инвестиционном форуме в Сочи
19:31В России не будут вводить вагоны для курящих
19:30В России появится новая концепция питания в поездах
Лента новостейМолния