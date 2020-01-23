У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе

В декабре 2018 года испанец Хосе Андрес Абьян Пахарес на велосипеде путешествовал по трассе "Колыма", ночевал в палатке. В мороз под 50 градусов его буквально спасли местные жители, ингуши Ваха Чемурзиев, Мовсар Муцольгов и Аслан Хабриев, довезшие иностранца до ближайшего населенного пункта. В результате мужчина серьезно отморозил пальцы на правой руке. Лечиться ему пришлось в Магадане, а затем на родине – в испанской Сарагосе. В 2019 испанец снова вернулся в Магадан и начал свое путешествие заново. В начале января его велосипед сломался в Якутии, тогда он смог отремонтировать его самостоятельно.

"Могу сказать, что я совершил несколько проколов. Во-первых, шина моего велосипеда лопнула на морозе, в тот момент было минус пятьдесят пять. Во-вторых, моя одежда намокла. Так что мне помогли добраться до ближайшего села люди, здесь я пока остановился. У меня есть запасная шина, но только одна. Если лопнет и вторая, я не знаю, что буду делать. Это большая проблема, к тому же на выходные обещают шестидесятиградусные морозы", - рассказал Хосе Андрес Абьян Пахарес.

Он добавил, что сейчас продолжает свое путешествие только благодаря людям, которые повсюду ему помогают: отогревают в машинах, поят горячим чаем, в поселках предоставляют ночлег.