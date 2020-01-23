В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы

ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Проверки на предприятиях Проверки на предприятиях Приморья , где трудятся граждане КНР, проведут из-за распространения коронавируса в Китае, также санитарный контроль усилят в регионе после китайского Нового года, сообщает краевое правительство.

Ситуацию с заболеванием обсудили на совещании под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко в четверг. Он отметил, что одной из превентивных мер должно стать усиление санитарно-карантинного контроля по завершению празднования китайского Нового года.

"Необходимо провести проверки на предприятиях, где трудятся граждане КНР. Организовать эту работу незамедлительно. Если потребуется, мы предоставим необходимые силы и средства", – заявил Кожемяко.

Заболевание в крае не выявлено, санитарно-карантинные мероприятия проводятся во всех пунктах пропуска.

"В аэропорту организован двойной круглосуточный контроль – на выходе к самолету по его прибытию и в зоне досмотра при выходе в зал прилета. Иностранцы должны заполнить анкету и измерить температуру. На автомобильном пункте пропуска досматривается каждое транспортное средство, в автобусах пассажиры проходят бесконтактную термометрию", – сообщила руководитель краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, чьи слова приводятся в сообщении.