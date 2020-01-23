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В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
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РИА Новости

В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы

07:57 23.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Проверки на предприятиях Приморья, где трудятся граждане КНР, проведут из-за распространения коронавируса в Китае, также санитарный контроль усилят в регионе после китайского Нового года, сообщает краевое правительство.
Ситуацию с заболеванием обсудили на совещании под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко в четверг. Он отметил, что одной из превентивных мер должно стать усиление санитарно-карантинного контроля по завершению празднования китайского Нового года.
"Необходимо провести проверки на предприятиях, где трудятся граждане КНР. Организовать эту работу незамедлительно. Если потребуется, мы предоставим необходимые силы и средства", – заявил Кожемяко.
Заболевание в крае не выявлено, санитарно-карантинные мероприятия проводятся во всех пунктах пропуска.
"В аэропорту организован двойной круглосуточный контроль – на выходе к самолету по его прибытию и в зоне досмотра при выходе в зал прилета. Иностранцы должны заполнить анкету и измерить температуру. На автомобильном пункте пропуска досматривается каждое транспортное средство, в автобусах пассажиры проходят бесконтактную термометрию", – сообщила руководитель краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, чьи слова приводятся в сообщении.
Согласно данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, 17 умерли. Вирус в настоящее время распространился в 25 провинциях и городах центрального подчинения Китая. Случаи заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване.
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