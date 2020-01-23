Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Россию

"У меня нет иллюзий, что данная акция соберет значительную массовку. Полный провал и крах политики меджлиса* на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности. Не знаю, как политические деятели с Украины, скорее всего, их не будет в первых рядах марша, но если кто и пойдет на эту провокацию, хотелось бы напомнить, что любые действия, направленные на нарушение суверенной границы Российской Федерации, будут пресекаться арестом", — сказал РИА Новости Умеров.