Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Россию

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерег инициаторов марша на Крым от необдуманных поступков.
Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая. По его словам, в пешем марше на полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти члены организации, а также народные депутаты и "западные партнеры". При этом бывший депутат не исключил силовой сценарий развития событий, связанный с прорывом через границу.
"У меня нет иллюзий, что данная акция соберет значительную массовку. Полный провал и крах политики меджлиса* на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности. Не знаю, как политические деятели с Украины, скорее всего, их не будет в первых рядах марша, но если кто и пойдет на эту провокацию, хотелось бы напомнить, что любые действия, направленные на нарушение суверенной границы Российской Федерации, будут пресекаться арестом", — сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, марш экстремистами задуман для того, чтобы "бросить на штыки" хоть какое-то количество своих соотечественников и вернуть вопрос Крыма в информационную повестку западных стран и внутри самой Украины.
"Лидеры меджлиса* готовы вновь бросить людей на акции, сопряженные с риском как минимум угодить в тюрьму, а как максимум — поставить под угрозу свои жизни", — подчеркнул Умеров.
Он также указал на то, что радикалы готовы принести в жертву часть своего народа для достижения корыстных целей.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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