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Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
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РИА Новости

Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский

07:42 23.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВладимир Мединский
Владимир Мединский
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко не исключил, что бывший министр культуры Владимир Мединский также может стать помощником президента.
В ходе общения со студентами в среду в Сочи глава российского государства Владимир Путин заявил, что Мединский "без работы не останется", и "ему будет чем заниматься". О том, что экс-министр может перейти на работу в Кремль и стать помощником президента по культуре, ранее сообщали некоторые СМИ и Telegram-каналы.
"Я не знаю, но, думаю, что, скорее всего, куда-то к нам", - сказал РИА Новости Фурсенко в ответ на вопрос, известно ли ему, куда пойдёт работать Мединский.
На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду то, что бывший министр может перейти в помощники, собеседник агентства ответил, что "скорее всего, да".
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Владимир МединскийВладимир ПутинАндрей ФурсенкоПолитика
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