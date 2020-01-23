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2020-01-23T07:37+0300
https://ria.ru/20200123/1563762528.html
Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
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РИА Новости

Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса

07:37 23.01.2020
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CC BY 2.0 / pjs2005 / Boeing 787 ANA AirlinesСамолет японской авиакомпании ANA
Самолет японской авиакомпании ANA
CC BY 2.0 / pjs2005 / Boeing 787 ANA Airlines
Самолет японской авиакомпании ANA. Архивное фото
ТОКИО, 23 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Японская авиакомпания ANA (All Nippon Airways) отменила рейсы в Ухань из-за вспышки пневмонии нового типа и закрытия аэропорта, сообщил авиаперевозчик на своем сайте.
"В связи со вспышкой пневмонии, спровоцированной коронавирусом нового типа в Ухане и закрытием там аэропорта с 10 часов утра по местному времени, отменяются рейсы NH937 Нарита-Ухань 23 января и NH938 Ухань-Нарита 24 января", - сообщила компания.
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Ранее сообщалось, что некоторые японские компании в Китае отменяют командировки в Ухань или переводят сотрудников на домашний режим работы. На прошлой неделе первый случай заболевания пневмонией нового типа был зарегистрирован в Японии. Правительство учредило отдел по сбору информации при кризисном штабе в канцелярии премьер-министра, а во вторник провело специальное заседание министров.
Первым заболевшим новым типом коронавируса в Японии является китаец, в начале января посещавший Ухань. Мужчина выздоровел и выписался. По мнению врачей, риск заражения людей в его окружении крайне мал.
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 17, подтверждены более 500 случаев заражения.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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Распространение нового коронавирусаКитайЯпонияУханьВ мире
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