Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса

"В связи со вспышкой пневмонии, спровоцированной коронавирусом нового типа в Ухане и закрытием там аэропорта с 10 часов утра по местному времени, отменяются рейсы NH937 Нарита-Ухань 23 января и NH938 Ухань-Нарита 24 января", - сообщила компания.

Ранее сообщалось, что некоторые японские компании в Китае отменяют командировки в Ухань или переводят сотрудников на домашний режим работы. На прошлой неделе первый случай заболевания пневмонией нового типа был зарегистрирован в Японии. Правительство учредило отдел по сбору информации при кризисном штабе в канцелярии премьер-министра, а во вторник провело специальное заседание министров.

Первым заболевшим новым типом коронавируса в Японии является китаец, в начале января посещавший Ухань. Мужчина выздоровел и выписался. По мнению врачей, риск заражения людей в его окружении крайне мал.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 17, подтверждены более 500 случаев заражения.