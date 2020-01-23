NI предупредил о смертоносности старых российских ракет

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Ракеты "Оникс" медленнее, чем новейшие гиперзвуковые, однако все равно остаются смертоносными и представляют угрозу для кораблей противника, пишет National Interest.
В публикации "Ониксы" называются "старым сверхзвуковым оружием", поскольку, по информации издания, впервые они поступили на вооружение почти 20 лет назад — еще в 2002 году. У нового поколения "Ониксов" дальность полета увеличится с 600 до 800 километров, кроме того, у него появится улучшенная система нацеливания и защиты от радиопомех, отмечает автор статьи.
Эти ракеты способны разгоняться до 2,5 числа Маха. Для сравнения, пишет журнал, скорость ракет "Циркон" будет превышать 5 чисел Маха. Однако и быстроты "Ониксов" будет достаточно, чтобы представлять угрозу для средств ПВО кораблей Запада.
Как пишет издание, Отдел иностранных военных исследований Армии США считает систему наведения одной из самых "интересных" характеристик ракет "Оникс". Эта система позволяет совместное использование ракет разного класса, она также может определять степень важности целей, на основе которой разрабатывает план ударов. После уничтожения главной цели оставшиеся ракеты выпускаются по другим кораблям, поэтому ни по одной из целей не наносится удар более чем одной ракетой. После перехода на режим автоматического сопровождения цели у "Оникса" выключается радар, затем ракета спускается на высоту от пяти до десяти метров, на которой большинство радиолокаторов ПВО не способны работать, поясняет журнал. Как только "Оникс" поднимается из-под радиогоризонта, радар ракеты вновь включается а вместе с ним и захват первичной цели. Эта функция вместе с высокой скоростью полета сильно осложняет работу средств ПВО и радиэлектронной борьбы противника, пишет издание.
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В заключении NI подчеркивает, что, несмотря на различные сообщения о том, что гиперзвуковое оружие "изменит правила игры", старое и более медленное сверхзвуковое оружие все еще представляет угрозу для надводных кораблей.