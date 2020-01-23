NI предупредил о смертоносности старых российских ракет

В публикации "Ониксы" называются "старым сверхзвуковым оружием", поскольку, по информации издания, впервые они поступили на вооружение почти 20 лет назад — еще в 2002 году. У нового поколения "Ониксов" дальность полета увеличится с 600 до 800 километров, кроме того, у него появится улучшенная система нацеливания и защиты от радиопомех, отмечает автор статьи.

Как пишет издание, Отдел иностранных военных исследований Армии США считает систему наведения одной из самых "интересных" характеристик ракет "Оникс". Эта система позволяет совместное использование ракет разного класса, она также может определять степень важности целей, на основе которой разрабатывает план ударов. После уничтожения главной цели оставшиеся ракеты выпускаются по другим кораблям, поэтому ни по одной из целей не наносится удар более чем одной ракетой. После перехода на режим автоматического сопровождения цели у "Оникса" выключается радар, затем ракета спускается на высоту от пяти до десяти метров, на которой большинство радиолокаторов ПВО не способны работать, поясняет журнал. Как только "Оникс" поднимается из-под радиогоризонта, радар ракеты вновь включается а вместе с ним и захват первичной цели. Эта функция вместе с высокой скоростью полета сильно осложняет работу средств ПВО и радиэлектронной борьбы противника, пишет издание.