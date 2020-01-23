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Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
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РИА Новости

Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары

07:08 23.01.2020 (обновлено: 07:13 23.01.2020)
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© REUTERS / Maxar TechnologiesЛесные пожары в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. Спутниковое изображение Maxar WorldView-3
Лесные пожары в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. Спутниковое изображение Maxar WorldView-3
© REUTERS / Maxar Technologies
Лесные пожары в штате Новый Южный Уэльс, Австралия. Спутниковое изображение Maxar WorldView-3
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Австралийские власти потеряли связь с самолетом, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, говорится в сообщении Сельской пожарной службы штата в Twitter.
"Сельская пожарная служба (штата - ред.) Новый Южный Уэльс расследует сообщения о серьезным инциденте с самолетом в южной части Нового Южного Уэльса в полдень. Связь была потеряна с большим авиатанкером, который работал в районе Сноуи Монаро", - сообщила пожарная служба.
В Австралии в результате природных пожаров, которые начались еще в сентябре 2019 года и до сих по не потушены, выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 27 человек, уничтожил более 2 тысяч домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно.
Тушение лесных пожаров в Австралии
14 января, 08:00
Австралийские пожары тушили неправильно, а главное — не там
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Новый Южный УэльсАвстралияПроисшествияВ мире
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