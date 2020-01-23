СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве

В эфире одного из федеральных каналов 22 декабря 2018 года вышел фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации за рубежом камчатского краба. В материале говорилось, что нелегальный бизнес по незаконному вылову в Охотском море камчатского краба и реализации его в Южной Корее и Японии был организован, в частности, Олегом Каном. В сюжете также сообщалось, что в 2010 году был убит работавший в этой сфере предприниматель Пхиденко. После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК забрать у сахалинских следователей материалы дела об убийстве предпринимателя и разобраться, почему они приостановили расследование. В сахалинской рыбопромышленной ассоциации называли обвинения в адрес Кана очень серьезными и добавляли, что нужны "убедительные доказательства".