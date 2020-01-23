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СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве
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РИА Новости

СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве

06:48 23.01.2020
11701
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В эфире одного из федеральных каналов 22 декабря 2018 года вышел фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации за рубежом камчатского краба. В материале говорилось, что нелегальный бизнес по незаконному вылову в Охотском море камчатского краба и реализации его в Южной Корее и Японии был организован, в частности, Олегом Каном. В сюжете также сообщалось, что в 2010 году был убит работавший в этой сфере предприниматель Пхиденко. После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК забрать у сахалинских следователей материалы дела об убийстве предпринимателя и разобраться, почему они приостановили расследование. В сахалинской рыбопромышленной ассоциации называли обвинения в адрес Кана очень серьезными и добавляли, что нужны "убедительные доказательства".
По словам Петренко, в настоящее время Главное следственное управление СК РФ продолжает расследование дела по факту убийства Пхиденко в октябре 2010 года во Владивостоке.
"Установлено, что организатором убийства являлся сахалинский предприниматель Олег Кан. Ранее в отношении него было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого и он объявлен в федеральный розыск. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого заочно меры пресечения в виде заключения под стражу, после чего он будет объявлен в международный розыск", - сказала Петренко.
Она добавила, что пособник этого преступления Дмитрий Поляков в 2011 году был осужден к лишению свободы.
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1630003
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Олег КанСветлана ПетренкоСахалинСледственный комитет РФВладивостокПриморский крайПроисшествия
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