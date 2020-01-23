Парламент Марокко утвердил суверенитет над водами Западной Сахары

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Парламент Парламент Марокко одобрил в среду два законопроекта, устанавливающих суверенитет королевства над территориальными водами южных провинций в Западной Сахаре , независимости которой пытается добиться Народный фронт освобождения Западной Сахары (Полисарио), сообщает газета Hespress

По сообщению газеты, марокканский парламент единогласно утвердил законопроекты, которые распространяют суверенитет страны над территориальными водами, прилегающими к южным провинциям Марокко в Западной Сахаре, и устанавливают исключительную экономическую зону в 200 миль.

По словам главы МИД Марокко Насера Буриты, установление морских границ королевства является "внутренним вопросом и регулируется положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года".

Западная Сахара - территория на северо-западе Африки. С 1884 года этот регион был испанской колонией. В 1973 году в Западной Сахаре был создан Народный фронт освобождения Западной Сахары (Полисарио). В 1975 году при активном давлении Марокко и Мавритании в Мадриде было подписано соглашение о передаче Испанией северной части Западной Сахары под юрисдикцию Марокко, а южной — Мавритании. В 1976 году фронт Полисарио провозгласил независимое государство Сахарская арабская демократическая республика (САДР).