Парламент Марокко утвердил суверенитет над водами Западной Сахары

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Парламент Марокко одобрил в среду два законопроекта, устанавливающих суверенитет королевства над территориальными водами южных провинций в Западной Сахаре, независимости которой пытается добиться Народный фронт освобождения Западной Сахары (Полисарио), сообщает газета Hespress.
По сообщению газеты, марокканский парламент единогласно утвердил законопроекты, которые распространяют суверенитет страны над территориальными водами, прилегающими к южным провинциям Марокко в Западной Сахаре, и устанавливают исключительную экономическую зону в 200 миль.
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По словам главы МИД Марокко Насера Буриты, установление морских границ королевства является "внутренним вопросом и регулируется положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года".
Западная Сахара - территория на северо-западе Африки. С 1884 года этот регион был испанской колонией. В 1973 году в Западной Сахаре был создан Народный фронт освобождения Западной Сахары (Полисарио). В 1975 году при активном давлении Марокко и Мавритании в Мадриде было подписано соглашение о передаче Испанией северной части Западной Сахары под юрисдикцию Марокко, а южной — Мавритании. В 1976 году фронт Полисарио провозгласил независимое государство Сахарская арабская демократическая республика (САДР).
ООН отказывается от признания самопровозглашенной САДР и не признает аннексию этой территории Марокко и требует провести референдум о самоопределении. Власти Марокко представили план создания автономии, тогда как Полисарио предлагает определить статус территории Западной Сахары на референдуме. Сейчас около 80% территории Западной Сахары контролирует Марокко, остальную часть — фронт Полисарио. С 1991 года, после достижения договоренности о прекращении огня, в Западной Сахаре действует миротворческая миссия ООН по референдуму, созданная по мандату Совета Безопасности ООН.
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