НАСА определило финалистов конкурса на название для марсохода

ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. НАСА представило в среду финалистов конкурса на название новейшего американского марсохода , запуск которого планируется на 2020 год.

Конкурс на название для нового марсианского ровера проводится между американскими школьниками, которым предстояло не только выбрать звучное название, но и написать сочинение о том, почему именно оно подходит для новой марсианской миссии НАСА.

На участие в состязании были поданы около 28 тысяч заявок, из которых в финал были отобраны девять: Fortitude, Ingenuity, Tenacity, Perseverance, Promise, Endurance, Vision, Clarity, Courage.

Теперь, согласно озвученным НАСА правилам, на сайте ведомства все желающие могут проголосовать за понравившееся название, а итоги конкурса будут объявлены в начале марта.

Все отобранные на данном этапе имена продолжают традицию НАСА называть марсоходы понятиями, наполненными положительным смыслом и позитивным настроем на будущее. Так, в настоящее время на Марсе работает ровер НАСА Curiosity. В 2010 году на Огненной планете завершил службу ровер Spirit, а аппарат Opportunity был активен до июня 2018 года.