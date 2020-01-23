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2020-01-23T08:35+0300
https://ria.ru/20200123/1563761913.html
НАСА определило финалистов конкурса на название для марсохода
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РИА Новости

НАСА определило финалистов конкурса на название для марсохода

06:32 23.01.2020 (обновлено: 08:35 23.01.2020)
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© NASA/JPL-CaltechРовер Mars-2020 и его полный набор камер
Ровер Mars-2020 и его полный набор камер
© NASA/JPL-Caltech
ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. НАСА представило в среду финалистов конкурса на название новейшего американского марсохода, запуск которого планируется на 2020 год.
Конкурс на название для нового марсианского ровера проводится между американскими школьниками, которым предстояло не только выбрать звучное название, но и написать сочинение о том, почему именно оно подходит для новой марсианской миссии НАСА.
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На участие в состязании были поданы около 28 тысяч заявок, из которых в финал были отобраны девять: Fortitude, Ingenuity, Tenacity, Perseverance, Promise, Endurance, Vision, Clarity, Courage.
Теперь, согласно озвученным НАСА правилам, на сайте ведомства все желающие могут проголосовать за понравившееся название, а итоги конкурса будут объявлены в начале марта.
Все отобранные на данном этапе имена продолжают традицию НАСА называть марсоходы понятиями, наполненными положительным смыслом и позитивным настроем на будущее. Так, в настоящее время на Марсе работает ровер НАСА Curiosity. В 2010 году на Огненной планете завершил службу ровер Spirit, а аппарат Opportunity был активен до июня 2018 года.
Старт новейшего марсохода НАСА Mars2020 планируется на 17 июля текущего года. Планируется, что он совершит посадку в кратере Джезеро (Jezero) 18 февраля 2021.
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Хочу стать космонавтоммарсоходыМарсНАСА
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