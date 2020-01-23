Россия и Израиль обсудили вопрос отказов туристам во въезде

Ранее посольство России в Тель-Авиве сообщило, что более 5,7 тысячи россиянам отказали во въезде в Израиль в 2019 году, ежедневно около 20 российских туристов не попадают в страну. Вопрос обсуждался на плановых консультациях по консульским вопросам в декабре. Ранее высокопоставленный источник в дипломатических кругах сообщил, что россияне все чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль.