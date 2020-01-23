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Туризм
2020-01-23T06:26+0300
https://ria.ru/20200123/1563761880.html
Россия и Израиль обсудили вопрос отказов туристам во въезде
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РИА Новости

Россия и Израиль обсудили вопрос отказов туристам во въезде

06:26 23.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТуристы в сувенирном магазине на одной из улиц в Эйлате
Туристы в сувенирном магазине на одной из улиц в Эйлате
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Туристы в сувенирном магазине на одной из улиц в Эйлате. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 янв - РИА Новости. Израиль и РФ обсудили на встрече сопредседателей российско-израильской межправкомиссии вопросы участившихся отказов туристам в пересечении границ государств, сообщил в интервью РИА Новости министр экологии Израиля Зеев Элькин.
Ранее посольство России в Тель-Авиве сообщило, что более 5,7 тысячи россиянам отказали во въезде в Израиль в 2019 году, ежедневно около 20 российских туристов не попадают в страну. Вопрос обсуждался на плановых консультациях по консульским вопросам в декабре. Ранее высокопоставленный источник в дипломатических кругах сообщил, что россияне все чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль.
"Обсуждались вопросы, поднятые несколько месяцев назад на рабочей группе представителей консульских отделов МИД и МВД о проблемах при переходе границы при въезде в Израиль и при въезде в Россию туристов. И те решения, которые были приняты на этой рабочей группе, и их реализация", - рассказал Элькин.
Также на встрече, по словам израильского министра, были подняты другие важные вопросы межгосударственного сотрудничества.
"Мы обсуждали сотрудничество в области сельского хозяйства, сотрудничество в области энергетики. Обсуждались вопросы, связанные с гуманитарной областью, реализация пенсионного соглашения", - отметил Элькин.
Российскую сторону на встрече представлял замминистра экономики Азер Муталим оглы Талыбов. В мероприятии также приняли участие заместители министров и представители профильных организаций.
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ТуризмЗеев ЭлькинРоссияИзраильВ мире
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