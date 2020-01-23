В Венесуэле произошли массовые отключения электричества и интернета

МЕХИКО, 23 янв - РИА Новости. Мониторинговое агентство Netblocks сообщило о повторении масштабных перебоев в энергоснабжении и работе интернет-сетей на севере и западе Мониторинговое агентство Netblocks сообщило о повторении масштабных перебоев в энергоснабжении и работе интернет-сетей на севере и западе Венесуэлы , в пяти штатах подача энергии восстановлена менее, чем наполовину.

"В 20.00 по местному времени в некоторых штатах Венесуэлы произошел серьезный сбой в электроснабжении, который повлек отключение интернета. Сильное воздействие наблюдается в Тачире, Мериде, Сулии, Маракаибо и Трухильо. Инцидент продолжается", - сообщило агентство в Twitter

Последний аналогичный случай произошел 4 дня назад и затронул 16 штатов из 23. Причинами перебоев с электричеством в Венесуэле сторонние аналитики называют низкий уровень инвестиций в инфраструктуру и износ оборудования.

После летних перебоев с электроснабжением в Каракасе министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что перебои в электроснабжении на всей территории страны вызваны "электромагнитной атакой", направленной на основную гидроэнергетическую систему Венесуэлы.