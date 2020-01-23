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2020-01-23T06:15+0300
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Опрос показал, сколько американцев выступают за отстранение Трампа
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РИА Новости

Опрос показал, сколько американцев выступают за отстранение Трампа

06:15 23.01.2020
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© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 явн - РИА Новости. Число американцев, желающих отстранения Дональда Трампа от власти, почти в полтора раза выше, чем число тех, кто хочет снять с него обвинения, свидетельствует опрос общественного мнения агентства Рейтер и компании Ipsos.
Так, 44% опрошенных высказались за отстранение Трампа, еще 15% предложили вынести президенту порицание конгресса без юридических последствий, а 31% заявили, что обвинения следует снять.
Здание Конгресса США в Вашингтоне
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При этом 72% выступают за то, чтобы заслушать на процессе в сенате свидетелей. Также 70% опрошенных выступают за беспристрастность сенаторов, которые играют на процессе роль жюри присяжных.
Две трети опрошенных заявили, что будут следить за процессом, но лишь 12% собираются делать это ежедневно. Импичменту посвящена в эти дни львиная доля эфира американских новостных каналов.
Опрос проводился 17-22 января на всей территории США. На разные вопросы ответили от 1108 до 1116 человек, статистическая погрешность достигает примерно 5 процентных пунктов.
Член Палаты представителей США Адам Шифф
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Сенатор Шифф более двух часов зачитывал обоснование импичмента Трампу
84530216
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСенат СШАКонгресс СШАСШАВ мире
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