Опрос показал, сколько американцев выступают за отстранение Трампа

ВАШИНГТОН, 23 явн - РИА Новости. Число американцев, желающих отстранения Число американцев, желающих отстранения Дональда Трампа от власти, почти в полтора раза выше, чем число тех, кто хочет снять с него обвинения, свидетельствует опрос общественного мнения агентства Рейтер и компании Ipsos

Так, 44% опрошенных высказались за отстранение Трампа, еще 15% предложили вынести президенту порицание конгресса без юридических последствий, а 31% заявили, что обвинения следует снять.

При этом 72% выступают за то, чтобы заслушать на процессе в сенате свидетелей. Также 70% опрошенных выступают за беспристрастность сенаторов, которые играют на процессе роль жюри присяжных.

Две трети опрошенных заявили, что будут следить за процессом, но лишь 12% собираются делать это ежедневно. Импичменту посвящена в эти дни львиная доля эфира американских новостных каналов.