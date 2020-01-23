Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T06:12+0300
https://ria.ru/20200123/1563761772.html
Россия и Израиль подписали договор об усыновлении
https://cdn22.img.ria.ru/images/148448/85/1484488528_0:246:4928:3018_1036x0_80_0_0_244d2deb7ec43e8d3de852559c104801.jpg
РИА Новости

Россия и Израиль подписали договор об усыновлении

06:12 23.01.2020
4083
© Fotolia / Anna BelovaРебенок и взрослые
Ребенок и взрослые
© Fotolia / Anna Belova
Ребенок и взрослые. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 янв - РИА Новости. Министр экологии Израиля Зеев Элькин в интервью РИА Новости назвал историческим договор об усыновлении, заключенный на встрече сопредседателей российско-израильской межправкомиссии.
Переговоры о заключении соглашения РФ с Израилем по усыновлению российских детей велись с 2016 года.
"Был подписан очень важный договор об усыновлении, который готовился. Очень много лет над ним работали, это историческое событие", - заявил агентству Элькин, являющийся сопредседателем МПК с израильской стороны.
Российскую сторону на встрече представлял замминистра экономики Азер Муталим оглы Талыбов. В мероприятии также приняли участие заместители министров и представители профильных организаций.
Зеев Элькин
02:27
В Израиле рассчитывают на создание зоны свободной торговли с Россией
91142633
Обсудить 8
Зеев ЭлькинРоссияИзраильОбществоВ мире
Рекомендуем
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Военный конвой США в Сирии
В США объяснили присутствие своих войск в Сирии
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Пуск крылатой ракеты Оникс с БРК Бастион по объекту незаконных вооруженных формирований в Сирии
NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Раскольник Филарет захотел вернуться в РПЦ. Но при одном условии
Аквапарк
СМИ: девятилетнего мальчика засосало в слив в аквапарке в Москве
Пассажирский самолет
Первый полет дальнемагистрального Boeing-777X отложен из-за погоды
Флаг США
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
19:32Власти Петербурга опровергли слухи о дефиците медицинских масок
19:31Макет новейшего плацкарта покажут на инвестиционном форуме в Сочи
19:31В России не будут вводить вагоны для курящих
19:30В России появится новая концепция питания в поездах
Лента новостейМолния