Россия и Израиль подписали договор об усыновлении

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 янв - РИА Новости. Министр экологии Израиля Зеев Элькин в интервью РИА Новости назвал историческим договор об усыновлении, заключенный на встрече сопредседателей российско-израильской межправкомиссии.
"Был подписан очень важный договор об усыновлении, который готовился. Очень много лет над ним работали, это историческое событие", - заявил агентству Элькин, являющийся сопредседателем МПК с израильской стороны.
Российскую сторону на встрече представлял замминистра экономики Азер Муталим оглы Талыбов. В мероприятии также приняли участие заместители министров и представители профильных организаций.