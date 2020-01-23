Ученый заверил, что проснувшиеся в столице клещи не покусают москвичей

"Зимуют клещи в подстилке или в верхних слоях почвы, а просыпаются при температуре 1 - 3 градуса тепла. Но вот к питанию кровью приступают обычно при температурах 7 - 10 градусов, так что сейчас их бояться не стоит, укус маловероятен. При наступлении холодов они, конечно же, уйдут в спячку. Такая тёплая погода вряд ли скажется на их численности - без питания они могут обходиться несколько месяцев", - сказал Гомыранов.