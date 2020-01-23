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Ученый заверил, что проснувшиеся в столице клещи не покусают москвичей
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РИА Новости

Ученый заверил, что проснувшиеся в столице клещи не покусают москвичей

06:07 23.01.2020
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CC BY 2.0 / Mick Talbot / British Spiders, Phytoseiulus persimilisКлещ
Клещ
CC BY 2.0 / Mick Talbot / British Spiders, Phytoseiulus persimilis
Клещ . Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Клещи, которые проснулись в Москве из-за тёплой зимы, вряд ли укусят и снова заснут, когда похолодает, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов.
"Зимуют клещи в подстилке или в верхних слоях почвы, а просыпаются при температуре 1 - 3 градуса тепла. Но вот к питанию кровью приступают обычно при температурах 7 - 10 градусов, так что сейчас их бояться не стоит, укус маловероятен. При наступлении холодов они, конечно же, уйдут в спячку. Такая тёплая погода вряд ли скажется на их численности - без питания они могут обходиться несколько месяцев", - сказал Гомыранов.
Он также пояснил, что клещи зимуют на стадии личинки или нимфы, которые, однако, очень похожи на взрослых и ведут такой же паразитический образ жизни.
Энтомолог заверил, что ничего необычного не происходит, тем более пошёл снег, поэтому вряд ли большинство беспозвоночных останутся активными.
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