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Хочу стать космонавтом
2020-01-23T05:52+0300
https://ria.ru/20200123/1563761582.html
Европа хочет заменить комплектующие из России и Украины в ракете Vega
https://cdn21.img.ria.ru/images/148944/38/1489443863_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_3b16d765827f62dd01e092a474c24097.jpg
РИА Новости

Европа хочет заменить комплектующие из России и Украины в ракете Vega

05:52 23.01.2020
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© Flickr / ESA/ S.CorvajaРакета-носитель Vega на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане
Ракета-носитель Vega на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане
© Flickr / ESA/ S.Corvaja
Ракета-носитель Vega на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Европа в ближайшие годы планирует заменить российские и украинские комплектующие в ракете-носителе Vega на элементы собственного производства, сообщил РИА Новости глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.
В четвертой ступени ракеты Vega, запускающейся с космодрома Куру во Французской Гвиане, используются титановые топливные баки производства российского НПО имени Лавочкина и двигатель РД-843 изготовления украинского ПО "Южмаш".
"В основном цель эволюционных улучшений ракеты Vega в рамках программ развития ЕКА состоит в том, чтобы двигаться в направлении повышения конкурентоспособности и дальнейшей европеизации. Третья и четвертая ступени Vega будут заменены в ракете Vega E", - сказал он.
Пишель добавил, что за смену субподрядчиков отвечает в том числе и компания Arianespace.
В 2012-2019 годах с космодрома Куру были осуществлены 15 пусков ракеты Vega, один из которых закончился аварией.
Ранее сообщалось, что первый старт модернизированной ракеты Vega C намечается в 2020 году, ракеты Vega E - в 2025 году.
Ракета-носитель Vega (Вега)
5 сентября 2019, 17:38РИА Наука
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Хочу стать космонавтомРене ПишельКуру (космодром)ЮжмашЕвропейское космическое агентствоЕвросоюзФранцузская ГвианаЕвропа
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