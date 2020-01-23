Европа хочет заменить комплектующие из России и Украины в ракете Vega

"В основном цель эволюционных улучшений ракеты Vega в рамках программ развития ЕКА состоит в том, чтобы двигаться в направлении повышения конкурентоспособности и дальнейшей европеизации. Третья и четвертая ступени Vega будут заменены в ракете Vega E", - сказал он.