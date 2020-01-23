Европа хочет заменить комплектующие из России и Украины в ракете Vega

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Европа в ближайшие годы планирует заменить российские и украинские комплектующие в ракете-носителе Vega на элементы собственного производства, сообщил РИА Новости глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.
В четвертой ступени ракеты Vega, запускающейся с космодрома Куру во Французской Гвиане, используются титановые топливные баки производства российского НПО имени Лавочкина и двигатель РД-843 изготовления украинского ПО "Южмаш".
"В основном цель эволюционных улучшений ракеты Vega в рамках программ развития ЕКА состоит в том, чтобы двигаться в направлении повышения конкурентоспособности и дальнейшей европеизации. Третья и четвертая ступени Vega будут заменены в ракете Vega E", - сказал он.
Пишель добавил, что за смену субподрядчиков отвечает в том числе и компания Arianespace.
В 2012-2019 годах с космодрома Куру были осуществлены 15 пусков ракеты Vega, один из которых закончился аварией.
Ранее сообщалось, что первый старт модернизированной ракеты Vega C намечается в 2020 году, ракеты Vega E - в 2025 году.
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