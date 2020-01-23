Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T09:05+0300
https://ria.ru/20200123/1563761551.html
На Камчатке вулкан Ключевской дважды за сутки выбросил столбы пепла
https://cdn25.img.ria.ru/images/74515/92/745159289_0:729:1945:1823_1036x0_80_0_0_96a3b85f2f54e187a3478e6378be834b.jpg
РИА Новости

На Камчатке вулкан Ключевской дважды за сутки выбросил столбы пепла

05:47 23.01.2020 (обновлено: 09:05 23.01.2020)
871
© РИА Новости / Май Начинкин / Перейти в фотобанкВулкан "Ключевская сопка"
Вулкан Ключевская сопка
© РИА Новости / Май Начинкин
Перейти в фотобанк
Вулкан "Ключевская сопка". Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 янв - РИА Новости. Второй за сутки столб пепла выбросил вулкан Ключевской на Камчатке, его высота составила 6 тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).
Ранее сообщалось, что в среду на вулкане Ключевской был зафиксирован выброс пепла на высоту до 5,5 тысячи метров над уровнем моря. Исполину установлен повышенный "оранжевый" цветовой код опасности для авиации, однако международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.
"В четверг днем по местному времени на Ключевском произошел выброс пепла на высоту до 6 тысяч метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на более чем 100 километров в северо-восточном направлении от вулкана", - говорится в сообщении.
По данным краевого главка МЧС, информация о выпадении пепла в населенных пунктах Камчатского края спасателям не поступала.
Вулкан Ключевской является самым высоким действующим вулканом Евразии. Он относится к Ключевской группе и расположен в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Вулкан на Аляске
20 января, 08:07
На Аляске ввели красный уровень опасности для авиации из-за вулкана
501001
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмКамчатский крайУсть-Камчатский районПроисшествия
Рекомендуем
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Аквапарк
СМИ: девятилетнего мальчика засосало в слив в аквапарке в Москве
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Раскольник Филарет захотел вернуться в РПЦ. Но при одном условии
Самолет компании Аэрофлот, доставивший Марию Бутину, освобожденную из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
Американский суд отклонил иск опоздавших пассажиров к "Аэрофлоту"
Ксения Вербицкая
Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная Классик"
Флаг США
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев рассказал о "страшной ошибке" россиян из-за вакцинации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
19:32Власти Петербурга опровергли слухи о дефиците медицинских масок
19:31Макет новейшего плацкарта покажут на инвестиционном форуме в Сочи
19:31В России не будут вводить вагоны для курящих
19:30В России появится новая концепция питания в поездах
Лента новостейМолния