На Камчатке вулкан Ключевской дважды за сутки выбросил столбы пепла

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 янв - РИА Новости. Второй за сутки столб пепла выбросил вулкан Ключевской на Камчатке, его высота составила 6 тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).
Ранее сообщалось, что в среду на вулкане Ключевской был зафиксирован выброс пепла на высоту до 5,5 тысячи метров над уровнем моря. Исполину установлен повышенный "оранжевый" цветовой код опасности для авиации, однако международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.
"В четверг днем по местному времени на Ключевском произошел выброс пепла на высоту до 6 тысяч метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на более чем 100 километров в северо-восточном направлении от вулкана", - говорится в сообщении.
По данным краевого главка МЧС, информация о выпадении пепла в населенных пунктах Камчатского края спасателям не поступала.
Вулкан Ключевской является самым высоким действующим вулканом Евразии. Он относится к Ключевской группе и расположен в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.