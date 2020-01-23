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Полиция Сиэтла уточнила число погибших и пострадавших при стрельбе
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РИА Новости

Полиция Сиэтла уточнила число погибших и пострадавших при стрельбе

05:45 23.01.2020 (обновлено: 10:41 23.01.2020)
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© REUTERS / Gabe ReyesПолиция на месте стрельбы в Сиэтле. 22 января 2020
Полиция на месте стрельбы в Сиэтле. 22 января 2020
© REUTERS / Gabe Reyes
Полиция на месте стрельбы в Сиэтле. 22 января 2020
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Один человек убит, пятеро пострадали при стрельбе в Сиэтле, сообщила в Twitter полиция города.
"Шесть человек были ранены, один смертельно", - говорится в сообщении.
Стрельба произошла в центре города, неподалеку от новой штаб-квартиры корпорации Amazon и первой в мире кофейни Starbucks.
По данным местного телеканала KIRO 7, раненых было семеро, среди пострадавших - 55-летняя женщина в критическом состоянии, девятилетний мальчик в тяжелом состоянии, а также мужчины 21, 34 и 35 лет - в стабильном состоянии.
Это уже третья стрельба на этой неделе в центре Сиэтла. Во вторник в результате инцидента с огнестрельным оружием погиб мужчина, а в среду утром полиция при невыясненных пока обстоятельствах ранила другого человека.
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