Полиция Сиэтла уточнила число погибших и пострадавших при стрельбе

"Шесть человек были ранены, один смертельно", - говорится в сообщении.
Стрельба произошла в центре города, неподалеку от новой штаб-квартиры корпорации Amazon и первой в мире кофейни Starbucks.
По данным местного телеканала KIRO 7, раненых было семеро, среди пострадавших - 55-летняя женщина в критическом состоянии, девятилетний мальчик в тяжелом состоянии, а также мужчины 21, 34 и 35 лет - в стабильном состоянии.
Это уже третья стрельба на этой неделе в центре Сиэтла. Во вторник в результате инцидента с огнестрельным оружием погиб мужчина, а в среду утром полиция при невыясненных пока обстоятельствах ранила другого человека.
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