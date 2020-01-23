Полиция Сиэтла уточнила число погибших и пострадавших при стрельбе

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Один человек убит, пятеро пострадали при стрельбе в Один человек убит, пятеро пострадали при стрельбе в Сиэтле , сообщила в Twitter полиция города.

"Шесть человек были ранены, один смертельно", - говорится в сообщении.

Стрельба произошла в центре города, неподалеку от новой штаб-квартиры корпорации Amazon и первой в мире кофейни Starbucks.

По данным местного телеканала KIRO 7, раненых было семеро, среди пострадавших - 55-летняя женщина в критическом состоянии, девятилетний мальчик в тяжелом состоянии, а также мужчины 21, 34 и 35 лет - в стабильном состоянии.