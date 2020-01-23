Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T10:38+0300
https://ria.ru/20200123/1563761498.html
В центре Сиэтла произошла стрельба
https://cdn23.img.ria.ru/images/156376/76/1563767650_0:298:2048:1450_1036x0_80_0_0_63e315291cd4f96e9469a24c0517f7a8.jpg
РИА Новости

В центре Сиэтла произошла стрельба

05:40 23.01.2020 (обновлено: 10:38 23.01.2020)
36159
© REUTERS / Jessica SchreindlПолицейские на месте стрельбы в Сиэтле. 22 января 2020
Полицейские на месте стрельбы в Сиэтле. 22 января 2020
© REUTERS / Jessica Schreindl
Полицейские на месте стрельбы в Сиэтле. 22 января 2020
ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба.
Сначала в Twitter городской полиции появилась информация о многочисленных жертвах. Позже экстренные службы сообщили, что погибла женщина в возрасте от 40 до 50 лет. СМИ писали, что еще одна 55-летняя женщина находится в критическом состоянии, девятилетний мальчик — в тяжелом, трое мужчин в возрасте 21, 34 и 35 лет — в стабильном.
"Шесть человек были ранены, один смертельно", — в итоге подтвердили в полиции.
ЧП произошло в среду вечером (утро четверга по московскому времени) в центре города, неподалеку от новой штаб-квартиры корпорации Amazon и первой в мире кофейни Starbucks. Этот район с интенсивным пешеходным движением популярен среди туристов.
Очевидцы рассказали, что внезапно раздалось около десяти выстрелов, после чего люди начали бежать в разные стороны в попытке спастись, прятаться за припаркованными автомобилями.
Сейчас место преступления оцеплено, идет расследование. О виновниках поступают противоречивые сведения. Первоначально сообщалось, что стрелял мужчина. Позже полиция допустила, что стрелков было несколько и это мог быть уличный конфликт. Задержать пока никого не удалось.
4273204829531111
Обсудить 12
СиэтлПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
За сирийскую нефть рядовые американские граждане расплачиваются собственной кровью... Печально это, конечно.
23 января, 06:04
kkonung
99271108
Это разве срочная новость? Как буд-то Россия второсорная колония. В самой России подобные новости так не подаются.
23 января, 06:13
Good Morning
71001011
Рекомендуем
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Операция ФСБ РФ
ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании
Здание правительства РФ
Мишустин произвел ряд назначений в кабмине и федеральных ведомствах
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, Освенцим (Польша)
Историк удивился из-за слов премьера Польши о Второй мировой войне
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Раскольник Филарет захотел вернуться в РПЦ. Но при одном условии
Пуск крылатой ракеты Оникс с БРК Бастион по объекту незаконных вооруженных формирований в Сирии
NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
Острова Уруп
СМИ: Токио замалчивал факты о переговорах 1956 года о Южных Курилах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
19:32Власти Петербурга опровергли слухи о дефиците медицинских масок
19:31Макет новейшего плацкарта покажут на инвестиционном форуме в Сочи
19:31В России не будут вводить вагоны для курящих
19:30В России появится новая концепция питания в поездах
Лента новостейМолния