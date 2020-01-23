В центре Сиэтла произошла стрельба

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. В центре В центре Сиэтла , штат Вашингтон , произошла стрельба.

Twitter городской полиции появилась информация о многочисленных жертвах. Позже экстренные службы сообщили, что погибла женщина в возрасте от 40 до 50 лет. СМИ писали, что еще одна 55-летняя женщина находится в критическом состоянии, девятилетний мальчик — в тяжелом, трое мужчин в возрасте 21, 34 и 35 лет — в стабильном. Сначала вгородской полиции появилась информация о многочисленных жертвах. Позже экстренные службы сообщили, что погибла женщина в возрасте от 40 до 50 лет. СМИ писали, что еще одна 55-летняя женщина находится в критическом состоянии, девятилетний мальчик — в тяжелом, трое мужчин в возрасте 21, 34 и 35 лет — в стабильном.

View overlooking 3rd... we heard about 6 shots. pic.twitter.com/kyU5ZYsgnl — Meg Wood (@RedWasShe) January 23, 2020

"Шесть человек были ранены, один смертельно", — в итоге подтвердили в полиции.

ЧП произошло в среду вечером (утро четверга по московскому времени) в центре города, неподалеку от новой штаб-квартиры корпорации Amazon и первой в мире кофейни Starbucks. Этот район с интенсивным пешеходным движением популярен среди туристов.

At least one person was killed and seven others injured — including a child — after a dispute in front of a McDonald's led to a shooting in downtown Seattle on Wednesday night. ..https://t.co/jkFBOc9y6y — Le Nam Giang (@kizu91) 23 января 2020 г.

Очевидцы рассказали, что внезапно раздалось около десяти выстрелов, после чего люди начали бежать в разные стороны в попытке спастись, прятаться за припаркованными автомобилями.

Сейчас место преступления оцеплено, идет расследование. О виновниках поступают противоречивые сведения. Первоначально сообщалось, что стрелял мужчина. Позже полиция допустила, что стрелков было несколько и это мог быть уличный конфликт. Задержать пока никого не удалось.