В Париже китаянка с температурой прошла контроль в аэропорту

Ранее в интернете распространилась информация о том, что жительница Уханя написала в своей соцсети, что перед вылетом в Париж у нее поднялась температура и начался кашель, она выпила жаропонижающее, температура спала, и женщина благополучно пересекла границу Франции.
В опубликованном заявлении посольство Китая пояснило, что получило многочисленные звонки и электронные письма с сообщениями об этом случае.
"Сегодня вечером посольство связалось с этой гражданкой и потребовало от нее немедленно позвонить по номеру экстренной медицинской помощи и поставить в известность соответствующее отделение экстренной помощи", - говорится в заявлении.
О том, выполнила ли китаянка требования посольства, не сообщается.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая составляет 571 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом.