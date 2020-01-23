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В Париже китаянка с температурой прошла контроль в аэропорту
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РИА Новости

В Париже китаянка с температурой прошла контроль в аэропорту

05:10 23.01.2020
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкАэропорт в Париже
Аэропорт в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Аэропорт в Париже. Архивное фото
ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Посольство Китая во Франции связалось с жительницей Уханя, которая смогла с кашлем и температурой пройти контроль в аэропорту Парижа, выпив жаропонижающие, и потребовало немедленно позвонить по номеру экстренной медицинской помощи, следует из заявления дипмиссии.
Ранее в интернете распространилась информация о том, что жительница Уханя написала в своей соцсети, что перед вылетом в Париж у нее поднялась температура и начался кашель, она выпила жаропонижающее, температура спала, и женщина благополучно пересекла границу Франции.
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В опубликованном заявлении посольство Китая пояснило, что получило многочисленные звонки и электронные письма с сообщениями об этом случае.
"Сегодня вечером посольство связалось с этой гражданкой и потребовало от нее немедленно позвонить по номеру экстренной медицинской помощи и поставить в известность соответствующее отделение экстренной помощи", - говорится в заявлении.
О том, выполнила ли китаянка требования посольства, не сообщается.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая составляет 571 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом.
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
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811333610
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Распространение нового коронавирусаФранцияКитайУханьПарижВ мире
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