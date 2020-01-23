В Париже китаянка с температурой прошла контроль в аэропорту

ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Посольство Посольство Китая во Франции связалось с жительницей Уханя , которая смогла с кашлем и температурой пройти контроль в аэропорту Парижа, выпив жаропонижающие, и потребовало немедленно позвонить по номеру экстренной медицинской помощи, следует из заявления дипмиссии.

Ранее в интернете распространилась информация о том, что жительница Уханя написала в своей соцсети, что перед вылетом в Париж у нее поднялась температура и начался кашель, она выпила жаропонижающее, температура спала, и женщина благополучно пересекла границу Франции.

В опубликованном заявлении посольство Китая пояснило, что получило многочисленные звонки и электронные письма с сообщениями об этом случае.

"Сегодня вечером посольство связалось с этой гражданкой и потребовало от нее немедленно позвонить по номеру экстренной медицинской помощи и поставить в известность соответствующее отделение экстренной помощи", - говорится в заявлении.

О том, выполнила ли китаянка требования посольства, не сообщается.