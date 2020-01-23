Руководитель реставрации рассказала о кладбище полярников в Антарктиде

"Провалился в трещину, не смогли достать, утонул и тоже не смогли достать. Последний случай на нашей станции относится к 2008 году, когда механик провалился в трещину вместе с трактором. Полярники не смогли достать тело, руководство экспедиции сообщило об этом родственникам, но мать и жена механика Дмитрия Ломакина стали обращаться по всем инстанциям. В итоге указом президента в Антарктиду был отправлен отряд Центроспаса из 12 человек, у которых была только одна цель, - раскопать эту трещину и похоронить Диму Ломакина. Его могила в Краснодарском крае", - рассказала Стефанова.