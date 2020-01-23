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https://ria.ru/20200123/1563761210.html
Руководитель реставрации рассказала о кладбище полярников в Антарктиде
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РИА Новости

Руководитель реставрации рассказала о кладбище полярников в Антарктиде

04:49 23.01.2020 (обновлено: 09:05 23.01.2020)
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© Фото : предоставлено Ольгой СтефановойКладбище в Антарктиде
Кладбище в Антарктиде
© Фото : предоставлено Ольгой Стефановой
Кладбище в Антарктиде. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Останки 70 полярников, погибших в антарктических экспедициях, захоронены на необитаемом острове Буромского рядом с материковой Антарктидой, рассказала РИА Новости автор и руководитель проекта по реставрации кладбища полярников Ольга Стефанова.
В 2020 году отмечается 200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями Беллинсгаузеном и Лазаревым. Заметное присутствие советских полярников на континенте началось с 1956 года, с тех пор отечественные станции не прекращали работу. Во время антарктической экспедиции в 1957 году из-за обвала ледяной кромки погибли полярники Николай Буромский и Евгений Зыков. Тогда и было принято решение создать мемориальное кладбище.
© Фото : предоставлено Ольгой СтефановойКладбище в Антарктиде
Кладбище в Антарктиде
© Фото : предоставлено Ольгой Стефановой
Кладбище в Антарктиде
"Например, происходит какой-то трагический случай. Происходит он, когда навигация открыта и есть возможность подойти к станции, принять на борт тело. В таких случаях, когда есть открытая навигация, стараются вывезти тело и захоронить на родине. Гибели участников советских экспедиций в Антарктиде начались в 1956 году, - то, как рассказывали очевидцы тогда, в 1956-1957 годах, когда погибли полярники Буромский и Зыков, было принято решение создать мемориальное кладбище, чтобы захоронение произошло именно в Антарктиде", - пояснила Стефанова.
Она рассказала, что для захоронения сколачивали деревянный гроб, устанавливали на скалах, а сверху накрывали металлическим саркофагом, который варили на месте, затем закрепляли, обкладывали камнями, чтобы не унесло ветром. "Именную табличку вначале делали техническую, а на следующий год экспедиция привозила уже мемориальную доску из бронзы или из мрамора", - уточнила Стефанова.
© Фото : предоставлено Ольгой СтефановойКладбище в Антарктиде
Кладбище в Антарктиде
© Фото : предоставлено Ольгой Стефановой
Кладбище в Антарктиде
По словам собеседницы агентства, всего с 1956 года в Антарктиде погибли 77 человек, в эту цифру входят 7 человек, тела которых были отправлены на родину, а также те, чьи останки не были найдены.
"Провалился в трещину, не смогли достать, утонул и тоже не смогли достать. Последний случай на нашей станции относится к 2008 году, когда механик провалился в трещину вместе с трактором. Полярники не смогли достать тело, руководство экспедиции сообщило об этом родственникам, но мать и жена механика Дмитрия Ломакина стали обращаться по всем инстанциям. В итоге указом президента в Антарктиду был отправлен отряд Центроспаса из 12 человек, у которых была только одна цель, - раскопать эту трещину и похоронить Диму Ломакина. Его могила в Краснодарском крае", - рассказала Стефанова.
Она отметила, что последнее захоронение, которое было на острове Буромского, относится к 2004 году. Тогда в результате пожара погиб механик Эдуард Николаев.
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