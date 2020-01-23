Эксперты предсказали подорожание сигарет на четверть

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В нынешнем году цены на табачные изделия и электронные сигареты в России могут подскочить почти на 25%. Об этом "Известиям" рассказала замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина.
По словам специалиста, одной из основных причин повышения стоимости станет массовая маркировка табачной продукции. Она стала обязательной с 1 марта 2019 года — производители начали размещать на каждой пачке цифровой код Data Matrix.
По словам Павлюшиной, целью этой меры является снижение доли контрафактного товара на рынке. Среди других причин она называет инвестиции компаний в производственные процессы, связанные с повышением требований к качеству продукции и ее сертификации.
Кроме того, с 1 января увеличились акцизы. Для сигарет и нагревательного табака они выросли на четыре процента, для электронных систем доставки никотина — на 4,2 процента. При этом если в прошлом году акциз взимался только с одноразовых электронных систем, то теперь платить должны производители всех устройств.
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Директор по работе с органами государственной власти "JTI Россия" Василий Груздев подтвердил прогноз касательно повышения цен на сигареты в 2020 году. По его мнению, он будет вызван лишь ежегодным увеличением ставок акцизов на табачную продукцию. В компании рассказали, что сейчас средняя цена легальной пачки сигарет в России составляет 115 рублей. Из них как минимум 64 рубля уходят на налоги, включая акциз и НДС.
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