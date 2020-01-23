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Эксперты предсказали подорожание сигарет на четверть
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РИА Новости

Эксперты предсказали подорожание сигарет на четверть

04:47 23.01.2020 (обновлено: 10:05 23.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПродажа сигарет
Продажа сигарет
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В нынешнем году цены на табачные изделия и электронные сигареты в России могут подскочить почти на 25%. Об этом "Известиям" рассказала замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина.
По словам специалиста, одной из основных причин повышения стоимости станет массовая маркировка табачной продукции. Она стала обязательной с 1 марта 2019 года — производители начали размещать на каждой пачке цифровой код Data Matrix.
По словам Павлюшиной, целью этой меры является снижение доли контрафактного товара на рынке. Среди других причин она называет инвестиции компаний в производственные процессы, связанные с повышением требований к качеству продукции и ее сертификации.
Кроме того, с 1 января увеличились акцизы. Для сигарет и нагревательного табака они выросли на четыре процента, для электронных систем доставки никотина — на 4,2 процента. При этом если в прошлом году акциз взимался только с одноразовых электронных систем, то теперь платить должны производители всех устройств.
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Директор по работе с органами государственной власти "JTI Россия" Василий Груздев подтвердил прогноз касательно повышения цен на сигареты в 2020 году. По его мнению, он будет вызван лишь ежегодным увеличением ставок акцизов на табачную продукцию. В компании рассказали, что сейчас средняя цена легальной пачки сигарет в России составляет 115 рублей. Из них как минимум 64 рубля уходят на налоги, включая акциз и НДС.
Директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ Россия" Яна Гуськова заявила о повышении риска перехода части потребителей на дешевый нелегальный продукт в попытке сэкономить.
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99103229223
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JTI РоссияАналитический центр при правительстве РФкурениесигаретыРоссияБАТ РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Так и до табачных бунтов не далеко... Народ России терпеливый, но меру все-таки нужно знать!!!😡😡😡
23 января, 05:28
Alex Ander
104701123
Народ уже никогда не забунтует. Теперь в людях ничего не осталось, рабы одни кругом, которые будут молчать и терпеть до конца своих дней. И это очень всё печально!
23 января, 07:41
Infectant
703210020
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