Эксперты предсказали подорожание сигарет на четверть

По словам специалиста, одной из основных причин повышения стоимости станет массовая маркировка табачной продукции. Она стала обязательной с 1 марта 2019 года — производители начали размещать на каждой пачке цифровой код Data Matrix.

По словам Павлюшиной, целью этой меры является снижение доли контрафактного товара на рынке. Среди других причин она называет инвестиции компаний в производственные процессы, связанные с повышением требований к качеству продукции и ее сертификации.

Кроме того, с 1 января увеличились акцизы. Для сигарет и нагревательного табака они выросли на четыре процента, для электронных систем доставки никотина — на 4,2 процента. При этом если в прошлом году акциз взимался только с одноразовых электронных систем, то теперь платить должны производители всех устройств.