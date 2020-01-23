В Хабаровском крае сорок детсадов эвакуировали из-за "минирования"

ХАБАРОВСК, 23 янв - РИА Новости. Сорок детских садов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края эвакуировали в четверг из-за сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости представители администраций этих городов.
"В Хабаровске на этот момент поступили сообщения о минировании 30 детских садов. Дети и персонал эвакуированы, на место происшествий выехали оперативные службы", - рассказал представитель мэрии Хабаровска.
В администрации Комсомольска-на-Амуре РИА Новости сообщили, что такая информация поступила в 10 детских садов. Они эвакуированы, начались проверки зданий.
Ранее в Хабаровском крае неоднократно поступали сообщения об опасности для школ, детсадов и других учреждений, которые не подтверждались.