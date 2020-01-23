В Хабаровском крае сорок детсадов эвакуировали из-за "минирования"

"В Хабаровске на этот момент поступили сообщения о минировании 30 детских садов. Дети и персонал эвакуированы, на место происшествий выехали оперативные службы", - рассказал представитель мэрии Хабаровска.

В администрации Комсомольска-на-Амуре РИА Новости сообщили, что такая информация поступила в 10 детских садов. Они эвакуированы, начались проверки зданий.

Ранее в Хабаровском крае неоднократно поступали сообщения об опасности для школ, детсадов и других учреждений, которые не подтверждались.